Il video di Paola Caruso furiosa a Supervivientes è già (stra)cult sul web: la Bonas di Paolo Bonolis ha deciso di cambiare aria e di andare nella patria del regista Pedro Almodovar per partecipare alla versione locale del talent che da noi si è di recente concluso con la vittoria di Raz Degan.

La Bonas concorrente dello show spagnolo

A differenza dell’edizione italiana, lì il reality comincia proprio dal “giorno zero”, cioè già da quando i naufraghi arrivano in aeroporto, si incontrano per la prima volta e insieme vanno nell’hotel che li ospiterà prima della grande partenza.

Qualcosa, però, è andata storto per la concorrente nostrana: appena arrivata nel resort, al momento della scelta delle camere, l’ex volto di Avanti Un Altro si è accorta che non le era stata assegnata nessuna stanza. Dopo aver tentato di capire la situazione non ce l’ha fatta più, ed ecco che il popolo spagnolo ha assistito a Paola Caruso furiosa a Supervivientes: “Io voglio sapere dove sta camera mia, perché così NON È BUEN, non mi va bene. Per me è fondamentale, altrimenti me ne ritorno in Italia ora. Non me ne frega NADA voglio la mia camera. Conto fino a dieci poi voglio la mia camera, altrimenti vado fuori di testa. Voglio la stanza, non me ne frega un ca**o“.

Guarda il video di Paola Caruso furiosa a Supervivientes