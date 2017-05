50 CONDIVISI Condividi Tweet

Il video ha già fatto il giro del web: Paola Caruso impazzisce a Superviventes e tenta di strangolare una concorrente dell’Isola dei Famosi spagnola. È successo nel corso dell’ultima puntata del reality show, dove la “bonas” si sta contraddistinguendo soprattutto per i pessimi rapporti con gli altri naufraghi. A farne le spese stavolta è stata la concorrente Raquel, cantante del duo Las Melli’s.

L’avventura della ex di Avanti un altro al programma spagnolo non sta procedendo nel migliore dei modi. La showgirl di Catanzaro aveva mostrato i primi segni di cedimento dopo essere stata presa di mira dagli altri partecipanti, che hanno pensato bene di cacciarla dalla locale palapa e confinarla nella “zona muerta”, la palafitta nella quale il “morto vivente” risiede nella speranza di poter rientrare successivamente in gioco.

Paola Caruso impazzisce a Superviventes: il video

A causa del maltempo, la “zona muerta” si è ben presto trasformata in un pantano. Arrivata la bufera, la naufraga italiana è stata spostata di nuovo insieme agli altri compagni, che, a quanto pare, non hanno gradito la sua presenza. In preda allo stress, Caruso ha reagito male: scoppiata in lacrime, ha tentato una prima aggressione all’attore Kiko Jimenez, reo di averle gettato addosso della sabbia di proposito. La convivenza si è rivelata ancora più problematica quando Raquel si è ripresa la stuoia che Paola aveva precedentemente rubato, come previsto dal regolamento. Ne è nata una lite furibonda tra urla, mani intorno al collo e spintoni. “Son malos, no se puede”, ovvero “sono cattivi, non si può”, ha urlato. Dopo la rissa, la “bonas” è scoppiata a piangere e ha chiesto scusa in diretta.