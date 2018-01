23 CONDIVISI Condividi Tweet

Paola Caruso in lacrime a Domenica Live ha fatto una rivelazione choc sulla sua famiglia. Mentre si parlava di padri ritrovati e Dna, la showgirl ha raccontato per la prima volta una dolorosa verità: i suoi genitori l’hanno adottata.

Messo da parte il personaggio della maggiorata conturbante e spassosa, Caruso ha rivelato una pagina inedita della sua vita. “Sono stata adottata, penso di aver avuto i genitori perfetti, non avrei voluto un padre e un madre differenti”, ha spiegato.

Una novità vedere così la “Bonas” di Avanti un altro. Naufraga dell’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi, la showgirl – nata a Catanzaro 27 anni fa – è cresciuta professionalmente come ragazza immagine del Billionaire, in Costa Smeralda. Dal 2003 il suo volto è entrato nel mondo dello spettacolo come pre-finalista di Miss Italia.

Da allora l’avventura a Uomini e Donne, parallelamente alla laurea in Giurisprudenza. Dopo il programma Sexy Car Wash condotto da Marco Balestri sul canale FX, l’esordio a Scorie, il programma di Nicola Savino su Rai 2, fino alla svolta. Prima la partecipazione a Buona Domenica e poi l’ingresso nel popolare game show pomeridiano condotto da Paolo Bonolis. Fino ad episodi controversi, come quando impazzisce a Superviventes e tenta di strangolare una concorrente dell’Isola dei Famosi spagnola.

Paola Caruso in lacrime a Domenica Live

“I miei genitori non mi hanno mai detto che ero stata adottata, l’ho scoperto quando avevo tredici anni, me lo ha detto una mia amichetta, la mia migliore amica”, ha confessato a Barbara D’Urso. “I nostri genitori erano amici e lei anche era stata adottata. Abbiamo litigato perché ci piaceva lo stesso ragazzo. Io le ho detto una cosa brutta: ‘Non puoi prenderlo tu perché sei stata adottata’”.

“In quel momento mi sono venuti tanti flash nella testa, i miei in famiglia sono tutti scuri, io sono bionda con gli occhi chiari, io reagii malissimo, gridando e ho spaccato tutta casa e i miei non mi hanno detto niente perché avevano paura di perdermi”. La rivelazione di Paola Caruso è disponibile sul sito ufficiale di Mediaset.