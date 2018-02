31 CONDIVISI Condividi Tweet

Paola Di Benedetto e Bianca Atzei a rischio squalifica all’Isola dei Famosi. Le due naufraghe hanno infatti infranto il regolamento del reality show di Canale 5. Dopo due giorni letteralmente legate fra loro, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin e la cantante sarda sono subito arrivate al litigio. La responsabilità, tuttavia, sarebbe da attribuire ad Elena Morale, che avrebbe riferito a Di Benedetto alcuni pettegolezzi che hanno contribuito ad alimentare il clima di tensione.

Dal 20 febbraio scorso, non esistendo più l’Isola del Mejor e quella del Peor, i concorrenti vivono sulla stessa spiaggia, Playa Uva. Paola e Bianca erano state “condannate” a trascorrere una settimana perennemente legate da una corda. Ora hanno deciso di rompere questo vincolo perché stanche di dover condividere tutto.

“Ci sleghiamo perché da entrambe le parti siamo arrivate allo sfinimento”, ha detto Di Benedetto in questo video, sul sito dell’Isola. “Sì, ci siamo avvicinate, abbiamo approfondito dei discorsi. Però nel momento in cui io mi sentissi di nominarla, lo farò a prescindere da questa settimana che abbiamo trascorso più vicine”.

“Sono quattro giorni che siamo legate mattina e sera”, ha specificato Atzei. “Siamo diverse in tutto. Stare legate è difficile perché devo aspettare i suoi tempi. Lei è un po’ una scansafatiche. Io mi sto adattando tantissimo a come è fatta lei e lei anche perché siamo totalmente diverse. Lei è pigrissima. Io magari starei più attenta al fuoco, ho voglia di fare, non riesco a stare ferma”.

Dopo il “canna-gate” e la droga all’Isola dei Famosi, si aggiunge quindi un’altra grana per il programma Magnolia. “Non ci crede nessuno all’amicizia tra loro due”, aveva detto Marco Ferri con il consueto accento sessista. “È la tipica scena in cui due donne cercano di andare d’accordo ma non ci riescono”.

Nonostante avessero trovato un accordo – “Ho scoperto dei lati suoi che non avevo mai scoperto”, ha dichiarato Paola – poi si sono slegate violando il regolamento. Saranno squalificate nella prima serata di martedì 27 febbraio?