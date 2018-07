125 CONDIVISI Condividi Tweet

Paola Ferrari attacca Belen Rodriguez nel corso di Non disturbare, il talk condotto da Paola Perego su Rai 1. La giornalista sportiva, presentatrice di Novantesimo minuto, non ha proprio digerito il trattamento che Mediaset ha riservato ai Mondiali di calcio. Nel suo mirino, dopo Ilary Blasi, ci è finita soprattutto la showgirl argentina, che per Canale 5 è stata testimonial di Russia 2018. “Bella, furba, ricca. Io l’ammiro perché più furbe non ne fanno. Io dovevo nascere così. Se tu riesci ad avere un successo di questo tipo assolutamente priva di ogni goccia di talento vuol dire che sei intelligente e brava”: così Ferrari ha bollato Belen. Ma non finisce qui.

“Un consiglio? Continuare così, trovare l’uomo giusto, mettere via più soldi possibili e aprirsi una fattoria”, ha poi chiosato. Non contenta e senza peli sulla lingua, Ferrari ha detto la sua anche su Diletta Leotta, la “signora della Serie B” che ha conquistato gli appassionati di calcio con le sue curve. “È esattamente il contrario di quello per cui ho sempre lottato, è estremamente vistosa e punta molto su quello, ma è brava e simpatica”, ha detto. “Lei è stata furba perché è brava ma gli uomini l’hanno messa lì per un altro motivo e lei li ha fregati”.

Già nel corso dei Mondiali, Paola Ferrari era stata protagonista di alcuni messaggi al veleno arrivati dal suo profilo Twitter. Allora, era stata la trasmissione di Canale 5, Balalaika, l’oggetto del suo massacro. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, aveva poi precisato: “Balalaika? Una trasmissione fortemente maschilista. La stessa Belen Rodriguez si è risentita in alcuni momenti. Quando sento una battuta come ‘Che bel pezzo di Fifa’ mi indigno perché ha come unico scopo quello di prendere in giro le donne. E pensare che i Mondiali sono davvero uno spettacolo per tutti e anche una alta percentuale di pubblico femminile che, pur non amando il calcio, si avvicina a questa manifestazione. Così si offende anche loro”.