Paola Ferrari derubata in casa: è stata davvero una notte da incubo quella della giornalista Rai. La conduttrice di 90° Minuto è stata vittima di un furto nella casa romana sull’Appia Antica in cui vive con il marito e i figli.

Ferrari è sposata dal 1997 con Marco De Benedetti, attuale presidente del gruppo Gedi, editore dei quotidiani La Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, e di Radio Deejay e Radio Capital. I figli della coppia erano partiti per Londra e i cani non erano presenti in giardino come di consueto. Circostanze che hanno facilitato il piano dei ladri.

Intorno alle 19:45 di sabato 24 febbraio, quattro uomini con il viso coperto da passamontagna si sono introdotti nell’abitazione. Le registrazioni delle telecamere di sicurezza mostrano che la banda conosceva bene il percorso che dal giardino conduce all’interno. I malviventi sono rimasti all’interno della villa per circa venti minuti.

A quel punto è arrivata Paola Ferrari. Il suo ingresso ha disorientato i criminali, i quali evidentemente si aspettavano di trovare la casa deserta. In quegli istanti frenetici, i quattro hanno deciso di scappare con la refurtiva racimolata: oggetti preziosi e personali, orologi e borse pari ad un valore complessivo di 100 mila euro.

Paola Ferrari derubata in casa: le sue parole

Nel momento dell’irruzione in casa dei ladri, era presente nell’abitazione soltanto la donna di servizio. La domestica, tuttavia, stando dall’altra parte delle camere da letto e del salone non si è accorta di nulla. Ferrari, recentemente al centro di polemiche per uno sfogo furioso con la Rai, ha commentato così quanto accaduto.

“Il pensiero di trovarsi viso a viso con una banda di ladri nella propria casa è qualcosa di scioccante, sono ancora sconvolta”, ha detto la conduttrice di 90° Minuto a Roma Today. “È una brutta esperienza che non auguro a nessuno. Devo ringraziare le forze dell’ordine per la sensibilità e la professionalità dimostrate. L’approccio psicologico che hanno avuto nei nostri confronti è ammirabile”.