Paola Perego conduce Superbrain da venerdì 12 gennaio tornando sugli schermi di Rai 1. La tv di Stato l’ha riaccolta tra le sue braccia dopo aver eliminato il suo programma Parliamone Sabato, accusato di ‘sessismo’ per aver trattato in modo poco appropriato l’argomento ‘donne italiane vs donne dell’est’. La presentatrice dovrebbe essere felice di questa scelta, ma non sembra essere così. Già qualche giorno fa diceva a Vanity Fair: “È un rientro completamente diverso dagli altri. Di notte ho gli incubi, ho molta paura, una paura irrazionale. L’idea di entrare in studio mi spaventa, penso al primo ingresso, ai primi cinque minuti. In redazione c’è una lavagna con la scaletta del programma. C’è scritto ‘Ingresso Paola’ e io tra parentesi ho aggiunto ‘forse“.

Paola Perego conduce Superbrain: “Nessuna rivincita sulla Rai”

Il ritorno di Paola Perego in tv non è stato dei migliori: la conduttrice, infatti, ha dichiarato in conferenza stampa di non aver vissuto al meglio il rientro in Rai. Ecco cosa ha detto ai microfoni dei giornalisti: “Ancora ieri sono andata alla registrazione della prima puntata di Superbrain in uno stato drammatico: nello stomaco non avevo le farfalle ma delle rane incazzate. Avevo paura di affrontare la gente. Avevo un nodo alla gola. Poi, passati i primi 5 minuti, mi è tornato l’entusiasmo di sempre e la voglia di fare questo mestiere“.

Alla domanda se la Perego nutre risentimento nei confronti della Rai, la donna risponde: “A livello professionale, svegliarmi dopo 35 anni di lavoro senza avere un progetto era complicato, ma soprattutto a livello umano è stato devastante. Mi sono sentita vittima di un’ingiustizia atroce senza capirne le motivazioni. […] Non è una rivincita, semplicemente le cose sono tornate al loro posto dopo un bel po’ di dolore e paura“.

La conduttrice di Superbrain pone fine alla lite con la Rai

Paola Perego decide di mettere un punto alla controversia con la tv di Stato. Ora che l’ex direttore generale Antonio Campo Dall’Orto (colui che decise per la chiusura del suo programma) non è più in carica, la donna ritiene inutile continuare certe discussioni. Paola parla del suo futuro professionale: “Il nuovo dg Mario Orfeo mi ha convocata e mi ha proposto un contratto biennale con progetti belli, per cui non c’era motivo di proseguire quella lite. […] Sono solo felice di fare un programma che guarderei anche da spettatrice, perché vedi cose incredibili ed è per tutta la famiglia“.