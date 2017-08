99 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre in tv e su tutti i canali di informazione viaggiano veloci le notizie riguardo i fatti di Barcellona e Cambrils, sul web si parte già con commenti, opinioni, editoriali e lunghi sfoghi, in particolare sui social network: è il caso della foto pubblicata da Paola Perego dopo l’attentato, un gesto che ha scatenato una vera e propria bufera di critiche.

La foto di Paola Perego dopo l’attentato a Barcellona fa infuriare i suoi followers su Instagram: “Vergognosa!”

A volte, si sa, la rete può essere un’arma a doppio taglio: se da un lato accorcia le distanze con i propri ammiratori, fornendo un’immagine di sé che non sia solo quella pubblica e irraggiungibile, ma anche familiare e umana, dall’altro lato spesso può esporre i personaggi famosi ad un ingigantimento di qualunque loro azione o pensiero.

L’errore della conduttrice – ancora reduce dalla chiusura di Parliamone Sabato a causa della lista di caratteristiche sulle donne dell’Est – sarebbe stato quello di pubblicare uno scatto, insieme ad una certa didascalia, a pochi minuti dal primo, terribile attacco sulla Rambla della città spagnola. Per chi non l’avesse notata, ecco la foto di Paola Perego dopo l’attentato:

Scatta la polemica appena gli utenti vedono quello che la conduttrice ha pubblicato su Instagram

… e catalana sia …. Un post condiviso da Paola Perego Ufficiale (@paolaperego17) in data: 17 Ago 2017 alle ore 12:49 PDT

In moltissimi hanno interpretato la pubblicazione di questo post su Instagram come segno di insensibilità o, peggio, tentativo di fare dello humor nero sulla tragedia: “Non è il caso in questo momento fare umorismo triste ma stare vicino alle vittime dell’attentato, vergogna! – scrive un’utente, a cui fanno eco molti commenti simili – “E con questo dimostra di essere a dir poco insensibile…..stasera poteva evitare di postare la catalana“. Molti altri, chiaramente, cercando di difenderla, scontrandosi con i primi. E voi che ne pensate di questa polemica?