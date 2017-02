12 CONDIVISI Condividi Tweet

Paolo Bonolis contro Barbara D’Urso: l’antipatia tra i due conduttori riaffiora in diretta tv nel corso del programma serale di Bonolis e Laurenti. C’è da ammetterlo, in questo periodo la D’Urso è presa di mira davvero da tutti; solo ieri vi abbiamo parlato dello sfogo di Alba Parietti nei confronti dei programmi della D’Urso, definendo la sua la “tv dello scempio”.

Poco prima era stato Marco Liorni a scagliarsi contro la cronaca nera in tv, dichiarando che può essere affrontata, ma “dipende sempre da come la tratti. Noi non parliamo di tutti i casi, ma di quelli che diventano dei gialli”. Sottintesa quindi la critica a Barbarella, che ha fatto della cronaca nera in tv il suo “core business”.

Paolo Bonolis contro Barbara D’Urso: la frecciatina sarcastica ad Avanti un altro

Paolo Bonolis contro Barbara D’Urso fa sentire la sua voce e la sua critica nei confronti della giornalista 50enne. Anche Fiorello recentemente attraverso i suoi canali social si era fatto sentire, rivolgendo un accorato appello alle reti generaliste Rai e Mediaset per evitare che trasmettessero per ore e ore questo tipo di contenuti. Adesso anchefa sentire la sua voce e la sua critica nei confronti della giornalista 50enne.

Luca Laurenti si è presentato in studio ad Avanti un Altro facendo un’imitazione grottesca di Barbarella e Paolo ne ha approfittato…

“Questa è la prima volta che mi presenta, tendenzialmente non lo fa. […] Grazie per ogni sera lanciarci dalla tua trasmissione e dire che dopo veniamo noi. Grazie mille. Proprio carina sempre gentile”. ha detto il conduttore, riferendosi al fatto che la D’urso non introduce mai il collega, che arriva subito dopo la fine di Pomeriggio Cinque.