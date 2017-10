1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ha da poco riportato sul piccolo schermo Chi ha incastrato Peter Pan, per la gioia di grandi e piccini, e da decenni, ormai, siamo abituati ad identificarlo come il presentatore loquace ed estroverso della tv italiana: ma com’è Paolo Bonolis descritto dalla figlia più piccola?

Paolo Bonolis descritto dalla figlia: un’inedita versione del presentatore nei panni di un semplice papà

Dalla recente intervista alla moglie Sonia Bruganelli, sappiamo che, se fosse per lei, tirerebbe una certa aria da quarto figlio, in famiglia. Finora la squadra dei Bonolis conta tre bambini: Silvia, 13 anni, Davide, 11 anni e Adele, 8 anni. In una dichiarazione rilasciata al settimanale Oggi, il presentatore si è sbottonato un po’ più del solito sulla vita privata, parlando del suo modo di essere genitore

“Ad Adele, la più piccola, consento solo 20 minuti di tecnologia al giorno. Non posso pretendere che i miei ragazzi non appartengano al loro tempo, ma vorrei che avessero una disponibilità all’esperienza non solo filtrata da internet o da un meccanismo tecnologico” Una scelta condivisa e apprezzata da molti genitori.

Per quanto riguarda, invece, il lato più ‘infantile’ del suo essere padre, ecco Paolo Bonolis descritto dalla figlia di 8 anni: “Il mio papà è un bambino quando guarda le partite dell’Inter perché urla. Lo sentiamo fino al piano di sopra e si arrabbia tantissimo se l’Inter perde“. È la voce dell’innocenza a parlare!

La dichiarazione di Paolo Bonolis sul ritorno di Chi ha incastrato Peter Pan

E a proposito di bambini, il suo ritorno sulle scene con uno dei suoi vecchi show dedicato ai più piccoli è stata davvero una bella decisione secondo il presentatore: “Mediaset ha voluto riprenderlo dopo 7 anni – ha raccontato a Oggi – e io l’ho fatto di buon cuore mettendoli sull’avviso che in sette anni i bambini sono cambiati molto. Oggi, quelli di 9 anni sembrano dei quattordicenni rispetto a quelli di allora. Hanno una possibilità di accedere al mondo diversa e sono meno “stupibili”. Sono quasi adolescenti. Così in questa nuova edizione ci siamo trovati ad affrontare una situazione più difficile. In più, rispetto agli ascolti, non ci ha giovato la collocazione al giovedì. Però mi piace farlo e sono contento che l’azienda abbia preso questa decisione.”