Paparazzi contro Belen Rodriguez: è guerra aperta

Il mondo della cronaca rosa è in subbuglio e vede schierati i paparazzi contro Belen Rodriguez per la prima volta nella carriera della modella. Quest’ultima ha scatenato la loro reazione solo di recente, quando ha insultato la categoria in uno dei tanti momenti in cui è stata assalita dagli obiettivi fotografici. Addirittura c’è un video che testimonia il tutto e che gira per il web. Nella vicenda, suo malgrado, è stata coinvolta anche Michelle Hunziker con la quale poi Belen si è scusata.

I paparazzi contro Belen Rodriguez: “Ci ha usati quando le facevamo comodo”

Tutto è cominciato quando la showgirl, in un momento di accanimento da parte dei reporter, ha perso la testa facendo volare parole offensive. Le frasi infelici di Belen Rodriguez contro Michelle Hunziker, per fortuna, sono state prese con le pinze dalla conduttrice svizzera che sa quanto possa essere sfibrante stare sotto i riflettori ed ha accettato le scuse della collega senza pensarci su due volte. La Rodriguez, però, non si è scusata con i paparazzi, rei di averle ‘rovinato la vita’ e costretta ad intraprendere un percorso di terapia.

Il settimanale Oggi ha contattato i fotoreporter per domandare la loro opinione. La risposta non si è fatta attendere: “Parla proprio lei che quando era fidanzata con Fabrizio Corona non sembrava molto disturbata dalla nostra attività. Ora che fa? Sputa nel piatto dove ha mangiato? Lei ci ha usati quando le facevamo comodo“. In effetti, Belen è la regina del gossip italiano e molta della sua notorietà l’ha raggiunta anche grazie all’attenzione che i media le hanno dedicato nel corso del tempo.

Le dichiarazioni scomode di una nota agenzia contro Belen

Ad aggravare la situazione di Belen si mette anche una nota agenzia fotografica (il cui nome resta ignoto, ndr) che ha seguito spesso le vicende dell’argentina: “Quando gli servi perché hanno bisogno di apparire sono loro che ti bombardano di telefonate per farsi fotografare. Quando non gli servi più perché ormai si sono messi a posto vorrebbero cancellarti dalla faccia della terra“.