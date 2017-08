61 CONDIVISI Condividi Tweet

Patty Pravo in topless infiamma i followers del suo profilo Instagram. La cantante, 69 anni, è reduce da un incidente che le è costato una lussazione alla spalla destra e la frattura del trochite omerale. Riposo forzato per la ragazza del Piper, che ha preso questa disavventura con la consueta ironia.

Lady Strambelli si trovava a Santa Maria di Leuca nel Salento prima di fare rotta verso la Grecia. Durante un tranquillo pomeriggio in barca, è caduta accidentalmente ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Cardinal Panico” di Tricase.

L’icona di La bambola e Pazza idea è stata annunciata come super-ospite della prossima edizione del Festival di Castrocaro. La cantante salirà sul palco della finalissima (in diretta su Rai 1 il 26 agosto) per sostenere i talenti in gara e per festeggiare i 60 anni del celebre evento canoro. “La lussazione alla spalla non fermerà le mie vacanze”, aveva annunciato sui social.

Detto fatto. Il primo scatto per salutare l’estate era arrivato proprio dalla sua banca. “Quest’anno nessuna stellina sul seno”, ha scritto lo scorso 4 agosto. “Sarà comunque sexy un tutore??!”. Insomma, la provocazione era nell’aria. Immancabile quando c’è di mezzo un personaggio così, vita spericolata e spregiudicata, peccati, ma anche virtù, successi e qualità artistiche notevoli.

Patty Pravo in topless su Instagram

In modo davvero singolare, ora Patty Pravo ha voluto augurare a tutti i suoi fan buona estate. Come? Con uno scatto mozzafiato. “Con questo sorriso speravo di augurarvi una buona estate, purtroppo come sapete 5 minuti dopo essere salita in barca sono caduta…”, ha commentato.

“Ma noi siamo forti!! Voglio che ci siano tanti sorrisi per tutti noi… Non vi auguro ancora buone, vacanze potrebbe essere pericoloso… Scherzo!!! Grandi baci. Vi voglio bene”. Una foto che è di qualche anno fa, ma rimane una spada nel cuore.

Con questo sorriso speravo di augurarvi una buona estate purtroppo come sapete 5 minuti dopo essere salita in barca sono caduta … ma noi siamo forti !! Voglio che ci siano tanti sorrisi per tutti noi … non vi auguro ancora buone vacanze potrebbe essere pericoloso … scherzo !!! Grandi baci Vi voglio bene ❤️ Photo @allrightsreserved Un post condiviso da Patty Pravo (@patty_pravo_official) in data: 9 Ago 2017 alle ore 05:49 PDT