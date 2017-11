1 CONDIVISI Condividi Tweet

Un nuovo libro, La cambio io la vita che, e un tour in partenza: Patty Pravo si racconta in un’intervista senza filtri a Vanity Fair. La cantante tocca tutte le tematiche vicine ad una rock star del suo calibro: dall’intimità con gli uomini all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’eterna ragazza del Piper mantiene intatto il suo charme e fa battere il cuore di milioni di maschi, anche se lei ammette di essere single e di preferire gli uomini stranieri e giovani a quelli italiani.

Patty Pravo si racconta: “In Italia solo uomini sporchi e brutti”

Risalgono a questa estate le immagini di Patty Pravo in topless che hanno acceso gli animi dei suoi followers. La donna, in fatto di uomini, ha le idee chiare: “Se il se**o non funziona, addio. Vedi una persona e sei attratta: è immediato per me. Frustrare il desiderio? Ah no, se mi piace uno, me lo faccio. Solo che adesso bisogna andare fuori dall’Italia. Qua vedo solo uomini sporchi e brutti“.

Insomma, l’uomo perfetto di Patty sarebbe tutt’altro che lo stereotipo mediterraneo: “Sì sono single, al momento purtroppo niente se**o. Ma spero di fare nuovi incontri con il prossimo tour. Con gli italiani non mi prendo, non li capisco. Mi piacciono gli stranieri giovani, sui 35 anni. Ho bisogno di curiosità, velocità mentale. Biondi, al massimo castani e senza barba né peli, non muscolosi“.

La Pravo parla del suo rapporto con le droghe

Sull’argomento ‘sostanze stupefacenti’, Patty Pravo ammette di non tollerare gli abusi in generale (alcol compreso), anche se in gioventù ne ha fatto uso per breve tempo: “Con Jimi Hendrix nella Cinquecento ci fermarono una volta. Fu una scena molto divertente. Comunque sì, una canna buona non fa mai male. Come dice il mio amico Keith Richards, bisogna usare solo roba buona. Non queste pillole di oggi che si comprano su Internet: sono da vietare. Anfetamine e acidi? Sì, per una decina d’anni. L’ho fatto bene, potevo lavorare, poi mi sono stufata e ho smesso“.