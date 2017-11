95 CONDIVISI Condividi Tweet

Momenti di paura a Verissimo durante la diretta della scorsa puntata. Il programma, che ha battuto i record di ascolti nell’ultima settimana, è stato bruscamente interrotto da Silvia Toffanin a causa di un malore che ha colpito una signora del pubblico. Quando la conduttrice si è accorta di ciò che stava accadendo, ha subito chiesto i soccorsi e mandato la pubblicità. Per fortuna l’intervento della presentatrice è stato tempestivo, evitando così complicanze per la donna che stava male.

Paura a Verissimo, Silvia Toffanin: “Chiamiamo subito un dottore”

Tutto è successo mentre la Toffanin intervistava il fratello minore di Belen Rodriguez, Jeremias. Il ragazzo era intento a raccontare del suo percorso fuori e dentro la casa: da come è riuscito a perdere peso (in passato era arrivato a pesare 114 kg) a quanto l’esperienza del Grande Fratello Vip l’abbia aiutato a maturare.

È stato proprio in quel momento che Silvia Toffanin si è accorta che qualcosa in studio non andava. Una donna presente nel pubblico è stata colpita da malore improvviso ed è per questo che la conduttrice ha chiesto immediati soccorsi: “Chiamiamo un medico. Chiamiamo subito un medico!“. Allarmata, la moglie del Vicepresidente Mediaset ha lanciato la pubblicità. Per fortuna nulla di grave: la signora è svenuta per un calo di zuccheri e, dopo aver ricevuto le dovute cure, si è rimessa subito in sesto.

Il fratello Rodriguez si racconta a Verissimo

Jeremias eliminato dal GF Vip non fa in tempo ad uscire da uno studio televisivo che subito rientra in un altro. Sabato scorso è stato il turno del salotto di Verissimo dove il ragazzo ha parlato della sua esperienza all’interno della casa. Un percorso tortuoso, ricco di alti e bassi, che il fratello delle Rodriguez è riuscito a gestire al meglio, nonostante i litigi con altri membri della casa e le critiche dovute ad alcuni suoi atteggiamenti adottati durante il reality.