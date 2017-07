0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si chiama Pablo e, come molti sanno, è il secondo figlio di Marco Bocci e Laura Chiatti: il piccolo – di appena un anno – ha fatto prendere un grandissimo spavento ai suoi genitori attori, che sono stati costretti a fare le notti in ospedale.

Angoscia ed apprensione per il figlio di Marco Bocci e Laura Chiatti: ecco cos’è successo

Durante questa estate torrida, che sta costringendo i comuni italiani ad adottare misure estreme di sicurezza e prevenzione, il bimbo dei due celebri divi italiani è stato ricoverato d’urgenza per un’infezione e una polmonite.

A raccontare l’angosciante vicenda la stessa protagonista di Io Che Amo Solo Te, che sul suo profilo Instagram ha scritto:

“Il mio piccolo Pablo ha trascorso 4 giorni in ospedale per una piccola infezione batterica e polmonite.” La bella mamma, poi, prosegue, spiegando che fortunatamente dopo quattro giorni hanno potuto portarlo a casa. Ma non tutti sono fortunati come il figlio di Marco Bocci e Laura Chiatti: “Il mio pensiero va a tutti i genitori dei bambini che purtroppo non hanno la fortuna di trascorrerci solo 4 giorni … in bocca al lupo a tutti! Siete dei supereroi!“.

Insomma, un grave spavento che, come si è notato dal post suoi social, è venuto fuori solo una volta che la coppia si fosse assicurata che andava tutto bene. Che sia stato, in questo caso, un po’ per scaramanzia? O, in generale, per non far allarmare la community di fan della loro coppia.

L’attitudine della bella attrice verso i suoi figli

““Quando guardo i bambini sono sempre in lacrime – spiegava Laura Chiatti in lacrime a Verissimo lo scorso novembre – Mi fanno questo effetto solo a vederli. Ho un grave problema quando mi distacco, anche solo per un giorno. Quindi vederli adesso e sapere che non sono qui con me mi fa questo effetto”.

Fortunatamente, tutto è bene quel che finisce bene…