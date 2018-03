2 CONDIVISI Condividi Tweet

Un altro momento di paura per Chiara Ferragni e Fedez: i due futuri genitori stanno affrontando gli ultimi mesi di gravidanza e non vedono l’ora di abbracciare il loro primogenito Leone. Proprio questa fase finale, tuttavia, si sta rivelando la più difficile per la fashion blogger, che di recente è stata avvistata in ospedale in seguito ad un’emergenza.

Paura per Chiara Ferragni e Fedez: aumentano le difficoltà durante i mesi di gravidanza

Una prima allarmante notizia riguarda la crescita del bimbo, che, a causa della placenta invecchiata, avrebbe subito un piccolo rallentamento. Adesso si vocifera di una nuova difficoltà: come gli ha comunicato il loro ginecologo, il livello di liquido amniotico è più basso del solito, e starebbe compromettendo lo sviluppo fetale.

Per chi non avesse familiarità con questo tipo di problemi, si tratta di un’anomalia che può essere causata da una molteplicità di fattori – inclusi quelli che riguardano la placenta. Un momento di forte preoccupaizone per Chiara Ferragni e Fedez. La bella futura sposa si sfoga sui social:



“Abbiamo passato tutta la giornata in ospedale dopo la visita di controllo perché il liquido amniotico di Leo era più basso del solito… Dopo aver terminato il monitoraggio siamo tornati a casa. Sono così felice che Fedez e i miei amici mi abbiano fatta ridere e non preoccupare… E che mia mamma stia arrivando a Los Angeles domani”.

La data ufficiale del parto e i prossimi progetti dei ‘Ferragnez’: la preparazione delle nozze in Sicilia

Il parto dovrebbe avvenire il 7 aprile a Los Angeles – in modo che il bimbo possa avere la dobbia cittadinanza, mentre le attesissime nozze (guarda il romantico video della proposta di matrimonio di Fedez alla Ferragni) si terranno ad agosto in Sicilia, con il piccolo Leone tra le braccia. In bocca al lupo ai due neogenitori per questi ultimi mesi!