Perché è finita tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Se lo chiedono in molti e le ipotesi sono tante, anche se la verità non è ancora venuta a galla. Solo recentemente è venuta fuori la notizia della rottura, data dalla De Lellis in persona sul suo profilo Instagram. La ragazza ha preferito che i fan della coppia, formatasi con la benedizione di Maria De Filippi a Uomini e Donne, lo sapessero da lei anziché dai media.

Perché è finita tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? La rivelazione di un’amica

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati da circa un mese, ma sulle motivazioni della rottura c’è ancora mistero. Qualcuno ha ipotizzato tradimento da parte del DJ ed è un’ipotesi plausibile dato che lei, ad oggi, non vuole proprio saperne di lui e, anzi, non perde occasione per lanciare all’ex frecciatine al veleno. Questa, una delle sue ultime dichiarazioni: “In questa situazione nessuno parla perché non conviene, elementare no? Se invece lo facessi io potrei disintegrare volti. Damante mi rivede l’anno del mai, forse. Ma questo lo sa bene. Ora lo sapete anche voi così qualche anima bella se ne farà una ragione, come presto ho dovuto fare anch’io”.

Una presunta amica della De Lellis ha provato a spiegare al settimanale Nuovo Tv cosa fosse successo tra i due: “La verità è che Giulia e Andrea erano in crisi già da tempo, nonostante le foto sui social network in cui erano abbracciati che abbiamo visto negli ultimi mesi. Lo scorso anno, per superare un altro periodo di crisi, si erano concessi una vacanza lampo a Londra, lontano dalle telecamere. Ma, a quanto pare, è servita a poco”.

La smentita della De Lellis sulle dichiarazioni sulla sua rottura con Damante

Giulia è una che non ama le speculazioni sul proprio conto e sulla sua vita privata ed è così che ha smentito, in modo ironico e pungente, le dichiarazioni di questa persona sulla fine della relazione con Damante. “Ciao presunta amica. Ritenta, sarai più fortunata“, scrive lei nelle storie di Instagram lasciando intendere che questa persona cercasse solo notorietà a sue spese. Intanto, Andrea si strugge di dolore e lo dimostra con dediche musicali all’ex fidanzata via social.