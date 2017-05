250 CONDIVISI Condividi Tweet

Perché Selfie non va in onda lunedì 29 maggio? La programmazione TV di questa settimana è stata cambiata, probabilmente per sfuggire alla concorrenza di ‘Era d’Estate’ con Beppe Fiorello, sulla Rai (e anche i Wind Music Awards il prossimo 5 giugno).

Ecco perché Selfie non va in onda lunedì 29 maggio:

Si mormora, infatti, che questa modifica al palinsesto l’abbiano voluta gli stessi dirigenti della Mediaset per rimediare all’andamento di questa edizione del programma condotto dalla Ventura – che vanta in campo personaggi popolari come Belen e Stefano De Martino.

Nonostante la squadra rinnovata e potenziata gli ascolti sono sempre più al ribasso, quindi la rete ha deciso di aggiustare il tiro e provare a ‘valorizzare’ lo show. Nessuna sospensione, dunque, solo uno slittamento alla prima serata del venerdì: basterà questo a risollevare il programma che di recente ha visto persino una sospetta rivalità sotterranea tra Simona Ventura e Belen?

La tensione tra le due, in verità, è stata poi smentita da entrambe, lo dimostra una foto dal set che SuperSimo ha pubblicato sul suo profilo, taggando la showgirl argentina e scrivendo la seguente didascalia: “Ma quanto ci divertiamo?”.

Quanto ci divertiamo @belenrodriguezreal ❤️😂 #RobertinoRobottino 🙉 @selfieufficiale #selfie Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) in data: 22 Mag 2017 alle ore 14:21 PDT

Gli ascolti sono ormai precipitati, la Ventura dovrà giocarsi il tutto per tutto nel nuovo giorno di programmazione

Al di là, però, del divertimento delle conduttrici, il motivo per cui Selfie non va in onda lunedì 29 maggio è che, a quanto pare, gli spettatori non si divertono, invece. O comunque, non abbastanza. Nemmeno l’uscita di scena di Tina ha fatto scalpore, neanche i concorrenti dalle storie più incredibili.

Insomma, qual è l’ingrediente segreto che toccherà far inserire alla Ventura per non naufragare del tutto nell’insuccesso Auditel?