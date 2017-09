3 CONDIVISI Condividi Tweet

Ieri Pierfrancesco Favino a Radio Deejay ha intrattenuto gli ascoltatori con due fantastiche imitazioni: Marcello Mastroianni e Marco Giallini. L’attore è in tour promozionale con il collega Beppe Fiorello per il film Chi m’ha visto?, commedia dal sottofondo drammatico, in cui interpreta Peppino, amico del protagonista. I due artisti, ospiti di Linus e Nicola Savino, hanno anche parlato dei loro progetti futuri e delle differenze tra le scuole di recitazione italiane e quelle d’oltreoceano.

Pierfrancesco Favino a Radio Deejay: “Fare l’attore è faticoso”

Mentre Beppe Fiorello si confessa in una recente intervista parlando del suo rapporto con la morte e la povertà, Pierfrancesco Favino preferisce temi dal carattere più leggero di cui discutere. La prima domanda di Savino è semplice e diretta: come si imparano i vari accenti italiani? “In realtà c’è tanto studio dietro perché fare questo mestiere è anche molto faticoso a volte. È un grandissimo privilegio però dietro c’è tanto lavoro. Nelle scuole estere, per esempio, si studiano tutti i dialetti del paese. Da noi non tanto, anzi, ti levano la tua inflessione. Nelle scuole internazionali non è così, soprattutto in quelle angloamericane“, spiega l’attore.

Linus e Savino, però, non aspettano altro che una delle più famose imitazioni di Favino, Marcello Mastroianni che parla di un’ipotetica relazione con Sophia Loren: “Non siamo stati insieme. Ma perché con Sophia c’è stata un’amicizia talmente profonda che non c’era bisogno, travalicava! E poi posso dire? Sophia era tanta e io sono sempre stato pigro“. Interessante anche quella di Marco Giallini che Linus definisce più ‘visiva’ e adatta agli schermi tv in quanto molto espressiva e di poche parole: “Marco non parla!“, esclama il protagonista di Suburra tra le risate generali.

Favino di nuovo al cinema con Gabriele Muccino

L’attore annuncia anche l’ennesima collaborazione con Gabriele Muccino, che lo porterà nuovamente al cinema: “Sto girando a Ischia con Gabriele. Abbiamo iniziato da una settimana, siamo nove attori. È la storia di una famiglia che si ritrova per festeggiare i propri genitori e, ovviamente, come tutte le famiglie nasconde qualche tensione interna e qualcosa di più. Però siamo tantissimi, è una bellissima esperienza. Siamo a Ischia, che è meravigliosa e ci tornerò domani a lavorare“.