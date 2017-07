1.6k CONDIVISI Condividi Tweet

Piero Angela senatore: è questa la proposta che il quotidiano Il Foglio lancia al Presidente Mattarella. Le motivazioni sono tutte descritte nell’articolo – elogio per il conduttore Rai: “Non è solo un grande giornalista. È, soprattutto, un gigante della divulgazione scientifica, diventato un campione della Rai senza aver avuto bisogno della spinta dei migliori agenti del nostro paese. […] Non ci vuole molto a capire che significato avrebbe oggi inserirlo tra coloro che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario“.

Piero Angela senatore: il giornalista rifiuta categoricamente

In una recente intervista a Piero Angela si è letto qualcosa sulla vita privata del conduttore. Ad oggi, quest’ultimo fa quattro chiacchiere col Corriere e commenta l’articolo a lui dedicato dal quotidiano fondato da Giuliano Ferrara. “Ho letto (l’articolo, ndr). Ma io non c’entro niente. Ho scritto al direttore Claudio Cerasa: grazie, sono lusingatissimo, ma lasciatemi stare, desidero continuare col mio lavoro. In questo momento sono in pausa qui a Cinecittà, stiamo registrando ‘Speciale Superquark’. Faccio un altro mestiere. Non sono fatto per le gerarchie“, dichiara il giornalista.

Perché non vuole ricoprire questa carica? Il motivo è presto detto: “Alla Rai ho rifiutato, negli anni, la direzione di un Telegiornale e di una Rete. Non sono fatto per certi ruoli. […] Lavoro in Rai da decenni ma non ho mai risposto alle lusinghe di tante, diverse sirene politiche. Penso di lavorare, divulgando, nell’interesse del mio Paese, con lo spirito…come si dice?…di un servitore dello Stato“.

Piero Angela: “Oggi domina una distruttiva litigiosità”

Il conduttore di SuperQuark ha le idee molto chiare su come stiano andando le cose in Italia e della politica in generale: “Domina una distruttiva litigiosità. […] La politica, nei secoli e nei millenni, non ha mai concretamente migliorato le condizioni di vita della gente comune. Non ha mai prodotto ricchezza né benessere. La base è rimasta povera, ignorante, malata, analfabeta. Tutto è cambiato quando, sulla scena del mondo, sono apparse le macchine e l’energia che hanno moltiplicato pani e pesci. […] Un pacchetto per il futuro di un Paese come il nostro dovrebbe essere composto da innovazione, tecnologia, educazione e valori. Anche l’informazione è importante: ma purtroppo, in Italia, segue troppo le lotte politiche dimenticando che la vera ricchezza è il benessere del Paese“.