In pochi si sarebbero aspettati di vedere Platinette contro Alex Belli a Selfie – Le Cose Cambiano. Durante l’ultima puntata è andato in onda un litigio tra i due giurati. La situazione sembrava quasi un simpatico siparietto data l’ironia sfoderata da Platinette ma, in realtà, l’argomento trattato aveva ben poco di leggero. La questione, infatti, si è incentrata maggiormente su quanto conta la bellezza in ambito lavorativo. La domanda sorge spontanea: l’abito fa il monaco?

Platinette contro Alex Belli: “Reciti perché sei bello”

Tutto è cominciato quando alla giuria è stato sottoposto il caso di Valentina, una ragazza che ha chiesto aiuto a Selfie per ritoccare il naso. La donna mostrava grande disagio a causa del suo aspetto ed ha rivelato che questa sensazione la perseguita anche suo luogo di lavoro. Nonostante la richiesta sia stata accettata dal mentore Briga, la querelle non si è potuta evitare. A fare la prima mossa è stata Platinette: “Bisogna insinuare il dubbio che alcuni lavori necessitano di competenze. Io sono un cesso rispetto alla media. Io allora dovrei stare chiuso in casa, a mangiare come un bulimico come ho fatto per anni, e non fare il mio lavoro“.

A cogliere la provocazione del conduttore radiofonico è stato Belli: “Purtroppo la verità è questa. A un colloquio di lavoro tra due persone con le stesse competenze una persona che ha un bell’aspetto fisico viene presa, l’altra non viene presa“. La risposta di Platinette è stata fulminea: “E allora ciò vorrebbe dire che tu reciti perché sei bello? Ci sono un sacco di attori brutti“.

Alex Belli: “Gli attori brutti esistono e lavorano anche più di me”

Per fortuna Alex è riuscito a fronteggiare la situazione con disinvoltura riportando l’attenzione verso il fulcro del programma: i concorrenti che si rivolgono al format tv per ottenere un aiuto concreto. “Non dobbiamo parlare di noi. Dobbiamo parlare della vita reale della gente. Gli attori brutti esistono e lavorano anche più di me, non è quello il problema. Noi dobbiamo parlare delle persone che si rivolgono a Selfie e noi siamo qui apposta per dare una mano“, ha concluso l’ex naufrago. La questione si è spenta con la solita ironia di Platinette: “Che generoso!“.