È stato di recente ospite durante la seconda puntata di Furore, condotta dai mitici Gigi e Ross di “Troppo Napoletano” e Alessandro Greco: pensavamo di sapere tutto di lui, ma adesso all’improvviso spuntano discorsi su di un figlio di Platinette e su una difficilissima scelta che il presentatore ha dovuto fare all’età di 17 anni.

Il figlio di Platinette: aveva solo 17 anni

“Ancora oggi ho un senso di colpa profondissimo – racconta Maurzo Coruzzi al talk show di Tv8 “The Real” – Quando avevo 17 anni, a un passo dagli esami di maturità, la mia ragazza di allora è diventata incinta. Lo dico con tutto il cinismo di cui sono diventato proprietario. Anche le decisioni che non sembrano ben ponderate, come quelle prese da giovanissimi, comportano una marea di responsabilità che ti assalgono“.

A quanto ha raccontato lo storico personaggio TV, la situazione non era assolutamente adatta per la nascita e la cura di un bimbo, né per l’età né per la confusione che allora cominciava ad interessare la sua sfera sentimentale e fisica: “Eravamo due coppie e ogni tanto si usciva dal cosiddetto campo della normalità. Avevamo io e quest’altro ragazzo due fidanzate che non sapevano che anche tra noi c’era una storia. Non era la doppiezza, ma l’indecisione di non sapere cosa stavi diventando. Nell’incidente di percorso ci fu questa gravidanza e decidemmo di non affrontarla: avrebbe scombinato la nostra vita“.

Ma come sarebbe stato il figlio di Platinette? Che tipo di rapporto avrebbero stabilito? Coruzzi non è molto ottimista al riguardo: “Si sarebbe ritrovato un padre che esce vestito come una battona di quinta categoria. Io ho un’esistenza molto faticosa: sono un borderline. Non avendo una particolare inclinazione alla socievolezza, essendo un animale molto individualista e non capace di comunicare, non vorrei diventare un modello per nessuno“.

Come sarebbe stato come padre?

In ultimo, però, una frecciatina dal tono educativo e quasi paternale il conduttore e opinionista lo regala allo studio di TV 8: “Mi danno fastidio le giovanissime rifatte che chiedono le tette nuove come premio della maturità – dichiara – Se fossi un padre mi chiederei che padre sono. Se la natura ti ha dato la seconda, o fai un po’ di sport per tenertele su, o ci giochi a bocce, o prendi un push-up e sta su. La seconda una volta era il massimo della chiccheria“.