Davvero molto controverse le dichiarazioni di Platinette sui diritti omosessuali: la celebre star del piccolo schermo (scopri qui quanto guadagnano gli quanto guadagnano gli opinionisti tv ) ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano ‘La Verità’.

Platinette sui diritti omosessuali: “È sbagliato normalizzarli”

L’opinione della drag queen – apparsa anche nel film ‘Magnifica Presenza‘ del 2012 –

ha condiviso con i lettori una sua opinione molto controversa riguardo la ‘normalizzazione’ dei gay, ovvero quello che secondo lei succede quando vogliono semplicemente ‘imitare gli etero’. Un rimprovero che va dal matrimonio all’adozione:

“Mai voluto aderire all’ Arci Gay, se è questo che intendi. Un’ associazione che difende al contempo i cacciatori e le fin0cchie? Ma per carità – comincia così l’insolito discorso di Platinette sui diritti omosessuali – Invece quando ho visto Marco Pannella cercare l’ intesa con Silvio Berlusconi, lì sì ebbi un orga*mo, e mi dissi: “Oh, finalmente la lotta per i diritti civili si può sposare con la difesa del capitale d’ impresa”, si poteva essere finalmente gay e di destra.Invece sembra che non si possa prescindere dal conformistico unanimismo che ci deve far dire che la legge Cirinnà sulle unioni civili è una conquista di civiltà. Ma quando mai?”

“Respingo la necessità di essere come un etero e adottare un figlio”

“Io respingo questo desiderio di essere come loro, gli eterosessuali, con le loro convenzioni farisaiche, a cominciare dal matrimonio che altro non è che un contratto. L’ emulazione della famiglia etero, quella brama di normalizzazione: quelle horreur! Non per citare il solito Pier Paolo Pasolini e la sua analisi dell’ omologazione, mi rifiuto di inchinarmi a questa logica per cui poi si arriva alla corsa per un figlio di Elton John e Nichi Vendola, che altro non è che il soddisfacimento di un desiderio egoistico”.

Quella che Platinette etichetta come disgustosa normalizzazione non è altro che la ricerca da parte di una comunità (che da sempre subisce la discriminazione) di conquistare pari dignità e diritti del resto della popolazione. Visto che i gay sono “normali” quando devono pagare le tasse (e quando si tratta di doveri in generale) è giusto normalizzarci anche in fatto di diritti.

Che si vergognasse Platinette per quello che ha detto.

Read more at http://www.bitchyf.it/platinette-orrore-la-normalizzazione-dei-gay/#HkJrtUJskCMyrr1V.99