Il post di Romina Power dopo il concerto annullato a Porto Recanati ha infiammato i social. La cantante avrebbe dovuto esibirsi con Al Bano nella cittadina maceratese il prossimo 2 settembre. Ma lo show è stato cancellato dalla Boss srl, la società di Carlo Ritirossi che cura il management del duo.

Non è il primo spettacolo della coppia a subire un simile trattamento. Proprio nei giorni scorsi il concerto che Al Bano avrebbe dovuto tenere sabato 12 agosto al campo sportivo di Grottaglie (Taranto) è stato annullato per gravi inadempienze contrattuali da parte dell’organizzatore.

Ex coppia nella vita, ma non sul palcoscenico, Power e Carrisi sono di nuovo insieme in Italia per una serie di eventi live. Aveva fatto sognare i fan la dichiarazione d’amore di Romina per Al Bano durante l’ultimo concerto del duo. D’altronde già lo show dello scorso 28 giugno presso il Teatro del Kremlino di Mosca aveva ottenuto un successo strepitoso.

Erano in molti ad attendere lo spettacolo di Porto Recanati. Il cartellone estivo dell’Arena Gigli include anche Antonello Venditti, Cristopher Cross, Carmen Consoli, Daniele Silvestri, lo spettacolo del duo Lopez-Solenghi e i comici di Zelig. L’amaro in bocca per un altro concerto annullato di Romina e Al Bano è tanto. Ma questa volta le condizioni di salute del cantante pugliese non c’entrano nulla.

Ecco il post di Romina Power dopo il concerto annullato

In un post al veleno sulla sua pagina Facebook, Romina ha svelato il vero motivo della cancellazione del live. “Ho dovuto cercare un luogo con internet per comunicarvi a malincuore che di colpo, la Boss srl (impresario per questo concerto) ha deciso di cancellare il concerto di Porto Recanati del 2 settembre”, ha scritto mostrando tutta la sua amarezza.

“Finiremo in tribunale. Questo non si fa. Non vogliono onorare il contratto. Sono estremamente dispiaciuta per coloro che hanno acquistato il biglietto, per la gente di porto Recanati e per me e Albano più il nostro gruppo, che aspettavamo con gioia questo incontro musicale ed umano”.