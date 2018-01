1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il post di Romina Power dopo la rottura tra Al Bano e Lecciso fa discutere. La cantante e scrittrice ha commentato con un messaggio sibillino la notizia della presunta separazione fra il cantante e la compagna.

Parole che arrivano a qualche giorno dall’annuncio che Loredana ha lasciato la casa di Cellino San Marco, e che dietro la sua decisione ci sarebbe proprio la vicinanza fra Romina e l’ex marito.

“È tutto un bla bla bla, tutti parlano e nessuno sa”, ha scritto Romina su Instagram. In molti hanno subito letto dietro il post un riferimento, seppur indiretto, a quanto avvenuto nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato da Oggi, Loredana Lecciso avrebbe deciso di lasciare Al Bano definitivamente, dopo diciotto anni insieme, e di andarsene dalla loro casa pugliese.

La decisione sarebbe stata presa dopo aver visto le immagini del cantante con l’ex moglie insieme in Germania, dove faranno un tour a primavera. Al Bano e Romina si erano infatti concessi una passeggiata fianco a fianco tra le bancarelle di Amburgo addobbate a festa. I due avevano posato davanti ai fotografi, mostrando anche alcuni dolcetti a forma di cuore decorati con la scritta “Ti amo”. Dopo il successo del concerto di Capodanno, Romina Power a Domenica In non aveva chiuso i gossip dichiarando: “Secondo me l’amore con Al Bano non finirà mai”.

Messaggi social esclusi, non è arrivata nessun’altra dichiarazione ufficiale da parte di Romina, che per ora affida soltanto ai followers il suo pensiero. E alla Rete le sue interpretazioni. Al Bano invece, ospite giovedì di Maurizio Costanzo, del matrimonio con Romina aveva spiegato: “Mi sono sempre detto: durerà un giorno, una settimana, un anno. Non voglio perdermi un minuto della mia esistenza con lei perché era una favola, tutto sapeva di creatività. C’era creatività tra noi sotto tutti i punti di vista”.