Arriva dopo lo scampato pericolo di Niccoò il commovente post di Simona Ventura sui suoi due figli. La presentatrice ha infatti pubblicato una bella foto dei ragazzi, e nella didascalia ha voluto esprimere tutto il suo sentimento materno. Uno slancio che ha intenerito molto i fan…

Il dolce e commovente post di Simona Ventura sui figli

“Si sono molto orgogliosa!! – scrive Super Simo commentando l’allegro scatto dei due in spiaggia – C’è in ogni mamma il desiderio di avere il meglio per i propri figli. Ma oggi, questa foto, assume un valore ancora più profondo!” .

Moltissimi i commenti affettuosi sotto questo post di Simona Ventura, così come i vari apprezzamenti destinati a Niccolò, che ha di recente commentato l’aggressione subita a Milano:

“Per un amico combatterò sempre. Mentirei se ora dicessi che quel gesto avventato che poteva costarmi la vita me lo potevo anche evitare – ha raccontato il 19enne alla Gazzetta Dello Sport – Non sono uno che passa il sabato a casa, all’Old Fashion ho festeggiato anche il mio diciottesimo, è un locale dove mi son sempre divertito e sentito protetto, così quel sabato avevo deciso di andarci con la mia compagnia. Era ora di rientrare a casa, ma dall’altra parte della strada la mia migliore amica, Zoe, ha iniziato a chiamarmi, urlandomi che stavano picchiando il nostro amico Andrea, un pr e organizzatore di eventi che conoscevo da parecchio tempo.”

Il racconto di Niccolò Bettarini

Il momento è stato molto concitato: “Sono arrivati altri ragazzi, ci hanno aggredito, anzi ‘mi’ hanno aggredito: ero cosciente, ricordo tutti i particolari, ho sentito che mi avevano riconosciuto e che ‘volevano ammazzarmi’ perché sapevano chi fossi. Erano dieci, ho tentato di difendermi e parare i loro colpi.”

La preoccupazione dei suoi genitori, la Ventura e Stefano Bettarini, non la dimentica: “Noi siamo anche e soprattutto le persone che amiamo e che ci amano; ho visto i miei familiari straziati. Nessun genitore merita di ricevere la telefonata che loro hanno ricevuto. Mia madre ha passato delle ore terribili, a pensare al peggio che poteva accadermi. Mio padre non si era mai fatto vedere piangere in tutta la nostra vita insieme, appena è entrato in ospedale non è riuscito a trattenere le lacrime.“