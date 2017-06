0 CONDIVISI Condividi Tweet

Maria De Filippi si riconferma ancora una volta regina indiscussa delle reti televisive. Arrivare a ricevere un premio trasmesso dall’emittente concorrente ne è segno evidente. Queen Mary, infatti, è stata protagonista del Premio Bellisario 2017, presentato da Massimiliano Ossini e dalla giovane Melissa Greta Marchetto. Riceve la Mela d’oro è stato un importante traguardo per una delle donne di successo più influenti del nostro tempo. E pensare che Maria De Filippi non voleva fare la conduttrice…

Premio Bellisario 2017: Maria De Filippi premiata da Fedele Confalonieri

Il premio Bellisario nasce nel 1989 con lo scopo di omaggiare le donne che si distinguono in ambito carrieristico. Dall’imprenditoria al management, dall’arte al giornalismo, come anche nelle imprese pubbliche e nelle istituzioni. La De Filippi si è indubbiamente distinta in questo campo nel corso degli anni ideando, producendo e conducendo show televisivi sempre sulla cresta dell’onda. Tra questi Amici, C’è Posta per te e Temptation Island.

A consegnare il premio alla conduttrice è stato il Presidente di Mediaset Fedele Confalonieri: “Maria De Filippi riceve questo premio Marisa Bellisario per la lungimiranza d’intuito, la serietà e la professionalità con cui si è affermata come indiscussa protagonista del panorama televisivo“. Al momento di ritirare il premio, la presentatrice ha dichiarato: “Per me è davvero un onore ricevere questo premio. Ed è un onore perché questo premio è intitolato ad una donna che è stata una pioniera, è stata un’ispirazione ed è riuscita a raggiungere dei vertici della telecomunicazione in un periodo dove difficilmente era possibile“.

De Filippi: “Non c’è limite a quello che le donne possono fare”

Il discorso della presentatrice e produttrice tv è stato ricco di significato, specie sul fronte della parità dei sessi e sul potere delle donne nel mondo del lavoro: “Sono certa che c’è un piccolo muro che pian piano, grazie alle donne sedute qua e grazie alle migliaia di ragazze che lavorano nel mondo, si riuscirà a infrangere del tutto. Tutti i posti possono essere ambiti dalle donne. Un’altra cosa che ci tenevo a dire riguarda Michelle Obama. La signora Obama ha detto una frase che è questa: ‘Non c’è limite a quello che le donne possono fare’. È vero“.