Adua Veroni è stata la prima moglie di Pavarotti. A 11 anni esatti dalla scomparsa di “Big Luciano”, l’agente teatrale ha voluto rompere il silenzio e ricordare i 41 anni vissuti accanto al tenore, diventato mito pop e protagonista di una storia unica al mondo e ancora oggi insuperata. Veroni è la madre delle prime tre figlie del cantante (Lorenza, Cristina e Giuliana) ed è stata il suo braccio destro prima ancora che la sua compagna. “Oltre ai mille impegni, eravamo sempre in mezzo a tante persone; amici, artisti, ammiratori. Non c’era un attimo di intimità. La privacy non sapevamo più cosa fosse”, ha raccontato in una intervista a Il Resto del Carlino.

La prima moglie di Pavarotti ricorda Big Luciano

“Dedicare totalmente la tua vita ad un uomo che ad un certo punto della sua carriera è arrivato a diventare un mito, un’icona” è una cosa che “ti stravolge la vita, che ti mette a dura prova sotto ogni punto di vista”. Un capitolo doloroso è la storia con Nicoletta Mantovani. La love story fra Pavarotti e la Mantovani, di 34 anni più giovane di lui, fece scoppiare un vero e proprio scandalo, culminato nel divorzio. “È stato un momento difficile per la mia vita”, ha spiegato Veroni. “È stato un brutto colpo e per qualche aspetto anche il completamento di una trasformazione di Luciano. Era diventato un mito e lo sapeva. Si era circondato di un sacco di gente. Insomma era cambiato irrimediabilmente”.

Luciano Pavarotti, morte 11 anni fa: Pesaro lo ricorda

Nell’ultima parte della sua vita c’era stato un riavvicinamento, ha rivelato l’agente, “quando la malattia lo aveva ormai aggredito. Mi ha ricercato e io, per quel che ho potuto, gli sono stata vicino”. Adua Veroni ricorderà il marito a Pesaro sabato 8 settembre alle ore 17:15 in occasione dell’evento Luciano Pavarotti. Le ragioni di un mito, organizzato da Wunderkammer Orchestra in collaborazione con Ente Olivieri.