1 CONDIVISI Condividi Tweet

Altro che modelle e cabarettisti: già dalla prima puntata del GF Vip c’è una personalità che, su tutti, si è già cominciata ad imporre come solo lui sa fare. Si tratta, naturalmente, di Cristiano Malgioglio, che non ha aspettato neanche di essere in onda per sparare a zero sui suoi colleghi di reality.

Malgioglio prima e durante la prima puntata del GF Vip: “Ma voi chi siete?”

Ancor prima di entrare nella casa, infatti, aveva dichiarato alla stampa: “Non so cosa potrà succedere. Ci sono tanti partecipanti, presunti vip, che non conosco neppure. Quattro vip e tre vippetti, il resto non so chi sia“. E, in effetti, una volta davanti agli altri concorrenti, ha fatto fatica a familiarizzare con la loro popolarità. Le sue prime vittime? I fratelli di Belen, Cecilia e Jeremias: “Non l’ho nemmeno riconosciuta. Perché dovevo alzarmi? È la regina Elisabetta? – ha detto, parlando di lei. E poi, rivolgendosi a lui: “Tu chi sei, perchè sei qui?“.

Subito dopo è toccato a Ivana Mrazova e Carla Cruz, modelle: “Ma tu sei una modella? Non è possibile, sei alta come me!“. Le critiche del paroliere italiano non hanno neanche risparmiato l’attore Lorenzo Flaherty, che è stato da lui individuato come quello che “Faceva quella serie, lì con il cane…“.

Il suo pronostico sul vincitore del GF Vip 2: “Non ce n’è per nessuno”

Insomma, ancora prima dell’inizio della prima puntata, Malgioglio ha messo subito in chiaro la sua personale gerarchia di celebrità. E, perché no, anche di favoriti: in controtendenza con le previsioni dei bookmaker sul vincitore del Grande Fratello Vip 2017 diffuse in questi giorni, è su di sé che l’autore di ‘Toglimi il respiro’ concentra tutte le probabilità di vittoria.

“Se resisto, nella casa non ce n’è per nessuno, ma se esco, come è successo alla mia amica Pamela Prati, pretendo l’elicottero…“, ha detto, riguardo la possibilità di uscire dalla casa come primo in classifica. Nel frattempo, le prime nomination hanno subito messo a rischio i due modelli Ivana Mrazova e Ignazio Moser, ma anche Gianluca Impastato, comico di Colorado.

Anche tu hai puntato sulla vittoria di Cristiano?