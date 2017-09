26 CONDIVISI Condividi Tweet

La prima puntata X Factor 2017 comincia con i migliori presupposti. Alessandro Cattelan apre la nuova stagione dello show in modo singolare e fantasioso con tutto l’entusiasmo di chi parte per un’avventura. “È il momento di lanciarsi verso un nuovo viaggio“, dice il conduttore. Insieme a lui Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Levante, i giudici X Factor 2017. Qualcuno è rimasto, qualcuno è tornato da un passato lontano e qualcun’altro, invece, ha vestito per la prima volta i panni del giurato. Parliamo di Levante, vera e propria rivelazione per il pubblico da casa.

Prima puntata X Factor 2017: Mara Maionchi esplicita come sempre, Levante rubacuori

Tutta l’attenzione della serata è stata puntata sulle due new entry. Sarà vero che la Maionchi è una vecchia conoscenza dello show, ma mancava da tanto in veste di giudice ufficiale. La discografica non ci ha messo molto ad ambientarsi e ha deliziato il pubblico con le sue battute esplicite che sono sempre al limite del comico.

Ma la vera protagonista della serata è stata la bella Levante. La cantante, già apprezzata per il suo talento, ha rapito tutti con il suo charme e la sua empatia. Il web, infatti, ha subito detto la sua: “Bastano cinque minuti di programma per innamorarsi di Levante?”, “Levante canta, già ti adoro”, “Adoro un sacco la personalità di Levante”, “Sei fantastica, quest’edizione è iniziata da mezz’ora e la sto amando alla follia grazie a te!“. Questi sono solo alcuni dei commenti che trapelano dai social.

X Factor 2017: arrivano le prime lacrime di Fedez

Claudia Lagona, in arte Levante, non ha colpito solo per bellezza e savoir-faire ma anche per la tenerezza dimostrata nel corso della puntata. Durante più di un’esibizione è stato possibile veder calare sul suo viso qualche lacrima. A seguirla in questo c’è stato Fedez, rapper dalla scorza dura e dal cuore d’oro che ha mostrato i suoi occhi lucidi al pubblico in molte occasioni, specialmente durante l’esibizione di Camille. La cantante dalle origini filippine si è esibita in modo coinvolgente e toccante commuovendo giudici e pubblico da casa.