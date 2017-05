80 CONDIVISI Condividi Tweet

Ci sono svolte inaspettate riguardo il processo Corona Belen: il caso è diventato oggetto dei media e il nome della showgirl viene accostato ancora una volta a quello dell’ex paparazzo in quanto è stata chiamata in tribunale proprio ieri per testimoniare contro di lui. Fabrizio Corona è ancora detenuto con l’accusa di intestazione fittizia di beni, per la storia dei 2.6 milioni di euro trovati nascosti in parte in Austria e in parte in casa della sua amica e collaboratrice Francesca Persi. Le rivelazioni di Belen Rodriguez si sono rivelate del tutto inedite: “Non mi sono stupita quando ho saputo che gli hanno trovato 1,7 milioni di euro. Non mi ha mai detto dove nascondeva i soldi“.

Processo Corona Belen: “Fabrizio era l’uomo delle buste”

La showgirl argentina avrebbe parlato dell’ossessione di Fabrizio per i contanti: “Corona era l’uomo delle buste. […] Anche quando andavamo al ristorante, quasi tutte le sere, lui tirava fuori la busta e io dicevo ‘Fabrizio per favore, mettila via’. Era fissato coi contanti, lui e i suoi collaboratori parlavano sempre di soldi. Non sono mica tonta. E’ evidente che nascondeva i soldi, altrimenti cosa faceva, li buttava dalla finestra? […] Fabrizio aveva una carta di credito che non usava mai, ogni volta che saliva in macchina aveva delle buste che contenevano 10-15 mila euro”.

Belen continua, poi, tra una domanda e l’altra: “Fabrizio pagava in contanti l’affitto per le case delle vacanze, 100mila, 50, 70mila, li teneva nella giacca e anche quando andavamo al ristorante, cioè quasi tutte le sere, li tirava fuori“. Per chi non lo sapesse, la Rodriguez è stata chiamata a testimoniare dopo che lo stesso Corona aveva parlato di lei e di come quei soldi li avesse guadagnati proprio nel periodo in cui le due star stavano insieme. “Eravamo una coppia mediatica eccezionale. Tutto quello che toccavamo diventava oro“, avrebbe dichiarato l’ex paparazzo.

Belen: “Fabrizio soffriva di attacchi di panico, una volta ho avuto paura che morisse”

Belen, poi, torna con la mente ai tempi in cui i due stavano insieme: “Eravamo una coppia esplosiva. Ha avuto tanti episodi di attacchi di panico, una volta anche alle Maldive. Ora rido, ma avevo paura che morisse. Le Maldive sono formate, per chi non lo sapesse, da molte isole isolate dal mondo. Quella volta pioveva e siamo dovuti andare nella città delle Maldive in ospedale. E’ una situazione che si ripeteva più volte, una volta dormivamo insieme e lui piangeva. Aveva paurissima del futuro, aveva paura che lo venissero a prendere. Lui lasciava sempre fuori di casa i suoi problemi, cercava di tenermi fuori, ma ogni tanto crollava”.