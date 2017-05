0 CONDIVISI Condividi Tweet

Processo Corona oggi: secondo gli ultimi aggornamenti l’ultimo testimone ad essere stato interrogato è il fiscalista Andrea Perini. L’uomo è intervenuto in qualità di consulente della difesa. Il compito di quest’ultimo è quantificare il denaro in nero e i debiti verso lo Stato accumulati dal protagonista del film autobiografico ‘Metamorfosi’ nel tempo. Ricordiamo che l’ex paparazzo è imputato per intestazione fittizia di beni e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Non solo, si parla anche di violazione delle norme patrimoniali relative alle misure di prevenzione.

Processo Corona oggi: “Ecco Fabrizio quanto guadagnava in nero al mese”

La situazione per Fabrizio sembra farsi difficile dati i numerosi capi di imputazione. In particolare, i debiti con lo Stato sono aumentati a dismisura. La cifra è davvero alta, come ha dichiarato lo stesso Perini: “Tra imposte non pagate e contravvenzioni per violazioni del codice della strada si arriva a circa 3,5 milioni di euro. Il resto sono sanzioni, interessi e more“.

Le vicende intorno il processo Corona oggi sono note a tutti. Fabrizio è tornato nuovamente in carcere dopo che il suo tesoretto di 2,6 milioni di euro in nero è stato trovato nascosto in parte nella casa milanese della sua collaboratrice Francesca Persi e in parte in un cassetta di sicurezza di una banca in Austria. Durante l’ultima seduta al processo, Corona ha voluto rilasciare una dichiarazione spontanea: “Chi vuole fare nero prende i soldi e li porta via, all’estero. Io invece ho conservato i miei soldi e aspettavo il momento giusto per dichiararli. Cosa che non mi è stato permesso di fare“.

Processo Corona Belen: le dichiarazioni dell’ex fidanzata

Tra le persone chiamate a testimoniare in aula c’è stata anche la starlette Belen Rodriguez, impegnata in questo periodo col programma Selfie. Riguardo il processo Corona Belen ha dichiarato: “Corona era l’uomo delle buste. […] Era fissato coi contanti, lui e i suoi collaboratori parlavano sempre di soldi. Non sono mica tonta. E’ evidente che nascondeva i soldi”. Non resta che attendere per conoscere i risvolti di questa storia e le sorti dell’ex paparazzo dei vip.