Si è concluso il processo Lucarelli che ha visto la blogger assolta dall’accusa di detenzione e diffusione di codici di accesso e violazione della privacy a danno di alcuni volti noti dello showbiz. Coinvolti nel processo anche Gianluca Neri e Guia Soncini. I tre sono stati accusati, in particolar modo, di aver rubato foto private della festa del trentaduesimo compleanno di Elisabetta Canalis dall’account mail di Federica Fontana, amica della starlette. Selvaggia Lucarelli, Neri e Soncini sarebbero stati, inoltre, accusati di voler rivendere tali foto e di aver tentato di carpire dati sensibili di molti altri vip tra cui Mara Venier e Scarlett Johansson.

Processo Lucarelli: “Mio figlio Leon temeva che potessi andare in carcere”

La Lucarelli scrive su Facebook: “Dopo 7 anni di processo e articoli infamanti (fino a ieri), sono stata assolta perché il fatto non sussiste (nessuna violazione della posta altrui, nessun tentativo di vendita delle foto a Chi). Oggi dico solo questo (oggi). E che sono felice“.

La blogger definisce questi anni come lunghi e travagliati, per lei e suo figlo Leon: “Il momento più difficile? Le perquisizioni. Mi sono ritrovata la polizia che mi citofonava all’alba, con mio figlio Leon a letto con la febbre. Mi hanno sequestrato cellulare, computer, la Wii del bambino. Hanno aperto i miei libri cercando chissà che cosa, hanno ribaltato i cassetti della biancheria intima, neanche avessi avuto le foto di Marrazzo in compagnia di qualcuno. Non hanno trovato neppure un film scaricato illegalmente“.

Selvaggia Lucarelli ringrazia i suoi avvocati e Marco Travaglio

La conduttrice non è nuova a querele ed accuse. L’ultima minaccia risale all’edizione di quest’anno del programma Ballando con le stelle. Qui Alba Parietti attacca Selvaggia Lucarelli per gli insulti ricevuti in tv e tramite social, promettendo denuncia. Nonostante la blogger sia avvezza a tali fenomeni, decide di ringraziare con sollievo le sue legali Isabella Corlaita e Caterina Malavenda. La sua riconoscenza, comunque, è rivolta anche ad un altro volto noto del giornalismo italiano: “Voglio esprimere la mia gratitudine a Marco Travaglio, il mio direttore al Fatto Quotidiano. Mi ha tenuta nel suo giornale nonostante abbiano usato me per attaccare lui. Ci tengo a dire che non lo ha fatto a scatola chiusa: aveva chiesto di vedere tutte le carte, è stato molto meticoloso e si è reso conto che non c’era niente“.