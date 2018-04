0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre le ultime anticipazioni sul Grande Fratello Nip vengono alla luce grazie alle indiscrezioni della presentatrice che le ha soffiato il posto (Barbara d’Urso), spunta fuori un nuovo programma di Belen su Mediaset. Dopo l’occasione sfumata del reality, infatti, c’è un altro show dovre potremmo vederla in qualità di padrona di casa…

Nuovo programma di Belen su Mediaset: dove rivedremo la showgirl?

A riportare la segnalazione è il settimanale Chi, che rivela che stavolta l’ex di Stefano De Martino cambierebbe genere, si misurerebbe con un nuovo argomento televisivo: il calcio. Come Ilaria D’Amico e Diletta Leotta, infatti, il nuovo programma di Belen su Mediaset dovrebbe affidarle il ruolo di conduttrice (o co-conduttrice) del programma dedicato ai mondiali che la rete ha in cantiere.

Al suo fianco vedremo Nicola Savino, reduce dalla longeva avventura di Quelli Che Il Calcio – ormai nelle mani di Luca e Paolo, che hanno affiancato Mia Cerani nell’ultima edizione. Una buona occasione per fare un po’ di pratica, a quanto commenta qualche ‘maleligua’ che: tra i corridoi Mediaset, infatti, si vocifera che il rifiuto della sua candidatura come presentatrice del GF Nip sia avvenuto a causa di una presunta inesperienza per quel tipo di show.

La risposta di Belen al nuovo incarico Mediaset

Per questo motivo l’affiancamento ad un volto già noto ed esperto dei programmi sportivi come Savino potrebbe sicuramente essere d’aiuto in questa fase. Il settimanale di Alfonso Signorini ha anche aggiunto che, in realtà, la proposta sarebbe ancora ‘in giacenza’ in quando Belen “Starebbe prendendo tempo”.

Nulla di confermato, insomma, per il futuro lavorativo della bella mamma di Santiago, che ha da poco festeggiato il compleanno del suo cucciolo pubblicando una dolce foto sul suo profilo Instagram: