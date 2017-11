0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ieri sera Canale 5 ha regalato una serata ricca di emozioni grazie alla proposta di matrimonio al GF Vip che Daniele Bossari ha fatto alla bella Filippa Lagerback. Dopo 17 anni insieme, il conduttore e la modella hanno deciso di fare il passo successivo e di coronare il loro sogno d’amore con i fiori d’arancio. In realtà, ci sarebbe anche un secondo desiderio da realizzare e, cioè, quello di donare un fratellino alla loro prima figlia Stella. La dichiarazione è avvenuta nel giardino della casa con luci incantate a fare da sfondo, nella magica atmosfera che solo un set cinematografico può donare.

Proposta di matrimonio al GF Vip: Bossari si dichiara alla sua Filippa in diretta tv

I conduttori dello show Ilary Blasi e Alfonso Signori hanno fatto penare un bel po’ il povero Daniele facendogli credere che Filippa non volesse più vederlo a causa della settimana passata in solitaria e in segreto con Aida Yespica nella casa. Bossari non ci ha pensato due volte, pronto ad uscire dallo show pur di sistemare le cose con la sua compagna.

In realtà Daniele non sapeva che la Lagerback era lì, vestita di bianco, ad aspettarlo in giardino. Dopo baci appassionati e abbracci pieni di trasporto, sono apparsi un cofanetto contenente un anello e un bouquet di fiori per la signora. Il conduttore ha preso la palla al balzo e, inginocchiandosi, ha detto: “Non avrei mai pensato di farlo pubblicamente, ma cavalchiamo l’onda della vita. […] Sono migliorato, cresciuto e ho affrontato le mie paure. Mi è venuta voglia di fare due cose; la prima regalare un fratellino a Stella e la seconda è questa: mi vuoi sposare?“. La risposta, ovviamente, è stata positiva, come conferma l’ultimo post della modella sul suo account Instagram.

Tutte le coppie del GF Vip 2017: anche Ignazio raggiunge Cecilia fuori dalla casa

Mentre negli studi Mediaset c’è chi decide di consolidare un’unione quasi ventennale, fuori nel mondo reale c’è chi fa l’esatto opposto: Belen lascia Iannone per dedicarsi alla famiglia, in particolar modo alla sorella Cecilia che in questo momento è nel ciclone mediatico per tutto quello che è successo durante il reality. La casa del Grande Fratello è un contenitore di emozioni: può unire, ma anche dividere. Nel caso di Cecilia Rodriguez e Francesco Monte è stata distruttiva di un rapporto durato 4 anni ma, al contempo, ha fatto incontrare l’argentina con Ignazio Moser.

Stiamo vivendo uno dei momenti più romantici della storia di #GFVIP ❤️ Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 27 Nov 2017 alle ore 13:35 PST

Sì, lo voglio. 💍❤️🎩 Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback) in data: 27 Nov 2017 alle ore 14:55 PST