Una serata piena di colpi di scena, terminata con i provvedimenti del Grande Fratello contro Aida, Baye e Luigi. ‘Punizioni’ simili per ‘colpe’ diverse, così il pubblico ha recipito quanto avvenuto in studio al cospetto di Barbara d’Urso.

I provvedimenti del Grande Fratello contro Aida Nizar sono giusti?

“I fatti accaduti in settimana sono di una enorme gravità – ha dichiarato la presentatrice aprendo la prima busta nera durante la puntata del 30 aprile – L’opinione pubblica non ha dubbi e nemmeno il Grande Fratello, le aggressioni e la violenza non hanno niente a che fare con lo spirito di questo programma. Per questo il Grande Fratello stasera prenderà più di un provvedimento disciplinare. [… ] Baye Dame sei ufficialmente squalificato dal gioco“.

La decisione arriva in seguito agli episodi di bullismo (che abbiamo riportato qui: “Aggressione al Grande Fratello: le violente parole di Baye Dame”) ai danni della concorrente spagnola. E non è l’unica che la produzione ha deciso di prendere “Ci sono altre frasi violente che per noi, per me, per tutti gli italiani e il pubblico sono assolutamente inaccettabili” ha spiegato la d’Urso, mostrando un video con Luigi Favoloso ( lasciato in diretta da Nina Moric per la sua vicinanza a Patrizia) e un altro con la Nizar, entrambi impegnati in discussioni animate e offese ai danni degli altri partecipanti.

Una decisione ingiusta nei confronti della Nizar?

Ed ecco quindi che scatta la punizione del Grande Fratello contro Aida e Luigi: “Essere un concorrente del Grande Fratello è una grande responsabilità e richiede un comportamento civile. Le vostre parole, i vostri gesti e il vostro comportamento fra tutti sono evidentemente i più gravi. Per queste ragioni voi due andate immediatamente e direttamente in nomination, e sarà il pubblico da casa decidere cosa fare di voi”.

Sul web il pubblico – che ha seguito questa puntata con maggior coinvolgimento delle altre volte a giudicare dal 27.2% di share (che corrispondono a 4.766.000 spettatori) – ha ritenuto questa decisione ingiusta. Anche secondo voi la Nizar è stata ‘cornuta e mazziata’ e meritava un trattamento diverso?