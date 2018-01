0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il caso della droga all’Isola Dei Famosi ha scatenato un vero e proprio putiferio che ha avuto i suoi effetti anche sugli alti piani della rete: come la VAR in campo calcistico, i provvedimenti Mediaset su Monte partiranno da un’accurata revisione dei video dell’accaduto. In particolare di queste presunte ‘canne’ che la Henger ha assicurato di aver visto in mano all’ex volto di U&D prima di sbarcare in Honduras.

Provvedimenti Mediaset su Monte: cosa succederà al naufrago dopo il racconto di Eva Henger?

Ecco la nota che è stata diffusa tramite i canali ufficiali del reality: “In merito alla puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi e alle dichiarazioni della concorrente Eva Henger – scrivono – Canale 5 precisa quanto segue. 1) La concorrente ha iniziato ad accusare un collega chiedendone la squalifica solo nel corso delle “nomination”. 2) La conduttrice ha immediatamente chiesto alla concorrente di chiarire bene ciò che stava dicendo, pur se il tema non aveva niente a che fare con la fase di gioco in atto. Nessuna volontà quindi da parte del programma di distogliere l’attenzione dall’accaduto ma esattamente il contrario, compatibilmente con la tutela del pubblico televisivo in una fascia oraria (le 21.55 circa) caratterizzata dalla presenza di famiglie davanti al teleschermo.”

Uno dei primi intenti, dietro i primi provvedimenti Mediaset su Monte, dunque, è quello di far sentire al pubblico che la rete non ha sottovalutato l’episodio e farà del suo meglio per gestirlo efficacemente: “3) Fino a questo momento le accuse sono semplicemente frutto del punto di vista di una persona non suffragato da alcuna concretezza. 4) La produzione dell’Isola sta esaminando il materiale video disponibile per verificare i fatti. Tenendo ben presente che Canale 5 e la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrari all’uso di qualsiasi sostanza illecita – come la stessa presentatrice ha specificato durante la puntata – vale il principio secondo cui tutti i concorrenti del programma hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altro individuo. 5) Qualora emergessero comportamenti contrari alla sensibilità del pubblico, Canale 5, come ha sempre fatto, prenderà gli opportuni provvedimenti“.

Il caso di Francesco Monte: le critiche in rete

Molti, infatti, sono stati i commenti relativi alla vicenda: se al momento, in studio, la vicenda delle canne sembra esser stata sdrammatizzata per non appesantire il tono dello show, sul web e dai salotti degli opinionisti TV, si è sollevata più di una critica. Come la frecciatina di Signorini su Twitter: “La legalizzazione della canna in prima serata mi mancava“.