Pupo canta in aereo e calma gli animi inferociti dei passeggeri del volo Alitalia da Lamezia Terme a Roma. Questo episodio curioso è successo durante il viaggio che stava riportando nella capitale numerosi turisti francesi di ritorno da una vacanza a Pizzo Calabro. Tra loro c’era anche il cantante toscano, reduce da un concerto tenuto la sera prima a Vibo Valentia. Quando un disguido della compagnia sui posti assegnati ha scatenato il caos, una hostess ha provato a chiedere a Enzo Ghinazzi di darle una mano. Lui non se l’è fatto dire due volte.

Pupo canta in aereo: panico risolto

I passeggeri stavano protestando perché un errore sull’assegnazione dei posti ha causato un ritardo di circa un’ora. In attesa per la corretta attribuzione, i turisti vedevano le lancette dell’orologio scorrere e davano ormai per certa la perdita delle rispettive coincidenze. Quindi tante proteste e rabbia diffusa, che Pupo ha smorzato con la sua voce e la sua simpatia. Il cantante ha preso il microfono degli annunci, ha chiesto scusa a nome di Alitalia (spiegando che un disguido del genere a lui non era mai capitato in 45 anni di voli della compagnia) e ha detto qualche battuta in francese, aiutato dalla compagna parigina Patricia.

Pupo, Su di noi calma i passeggeri

A quel punto, Pupo ha intonato a cappella il suo classico Su di noi, uno dei suoi brani più celebri e apprezzati, presentato al Festival di Sanremo 1980 e hit con un incredibile numero di vendite sia in Italia che all’estero. Invitando i passeggeri a rilassarsi e godersi il viaggio, il cantautore aretino è riuscito così nell’impresa: i presenti hanno iniziato a cantare con lui e gli animi si sono distesi. Al termine di questa singolare esibizione, sono scattate risate e un liberatorio applauso finale. Una situazione decisamente più piacevole rispetto a quella accaduta durante il suo concerto imbarazzante a Zungri. Ecco il video, diffuso su Instagram.

