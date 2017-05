199 CONDIVISI Condividi Tweet

La rivincita di Pupo contro Flavio Insinna: nonostante il presentatore stia pian piano (non ancora a furor di popolo) rientrando dalla grossa emergenza causata dal suo fuori onda mostrato da Striscia La Notizia, una parte del mondo del piccolo e grande schermo fatica ancora a perdonargli quel tono aggressivo e quelle offese.

Dopo aver ascoltato il fuorionda di Flavio Insinna, Enzo ‘Pupo’ Ghinazzi va su tutte le furie, ecco perché

Tra i suoi detrattori dell’ultima ora, infatti, c’è Enzo Ghinazzi, il celebre cantante di ‘Gelato Al Cioccolato’ – nonché ex-conduttore di Affari Tuoi nel 2005/2006 – che si è detto assolutamente non pronto a perdonare il collega: ” “Ciò che mi ha dato più fastidio della diatriba Insinna Vs Striscia non è l’ipocrisia, l’arroganza e nemmeno le scuse, non si sa quanto siano poi sincere. A queste cose, noi del mondo dello spettacolo, purtroppo siamo abituati. Ciò che invece mi ha colpito è l’accanimento di Flavio Insinna verso la già naturalmente colpita categoria dei nani. Io che, pur essendo il più alto della specie, ne faccio comunque parte, mi sono sentito coinvolto e offeso“.

“Ho addirittura pensato – continua – nel caso la ‘povera’ “Nana Muta” della Val D’Aosta decidesse di adire per le vie legali, di costituirmi parte civile e chiedere a Flavio Insinna i danni morali. Quest’ultimo, più che una punizione dalla Rai, meriterebbe di vivere da nano, minimo per un anno. Sono sicura che questa esperienza lo renderebbe migliore“.

La provocazione di Pupo contro Flavio Insinna: “Invito tutti a fare la stessa cosa”

E poi, come se non bastasse, estende la sfida: “Invito tutti gli addetti ai lavori che sono in possesso di registrazioni ‘scottanti’, che riguardano i divi nostrani, a tirarle fuori. La gente vuole vederci chiaro, sapere di che pasta son fatti i loro beniamini“.

Infine, la conclusione della provocazione di Pupo: “D’ora in poi non chiamerò più Flavio con il suo vero nome. Lo chiamerò Insinnolo, l’ottavo nano. Quello imprevedibile e incazz*so“,