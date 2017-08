6 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo essersi fatti un’idea di quanto guadagnano gli opinionisti in tv o dei cachet stellari dei presentatori Rai, arriva un altro dato interessate che permette al pubblico di capire, ancora una volta, i meccanismi che animano il piccolo schermo: una fonte indiscreta ha svelato, infatti, quanto guadagnano a Temptation Island.

Quanto guadagnano a Temptation Island? Ecco i cachet dei concorrenti

Lo strano programma televisivo – a metà tra un reality e un esperimento sociale che vede una serie di coppie di fidanzati alla prova con suadenti tentatori su un’isola deserta – sta facendo parlare di sé non solo per l’eventualità dell’edizione Temptation Island Vip, proposta da Maria De Filippi.

Molti siti televisivi, infatti, hanno deciso di pubblicare alcune notizie che quantificano i compensi che spettano ai concorrenti dello show. Vi siete mai chiesti quanto guadagnano a Temptation Island, trattandosi, in fondo, di persone comuni, non vip dal cachet stelllare?

A dare un’idea è, naturmalente, Dagospia, il sito più ‘detective’ dei meccanismi dello showbusiness italiano: parlando di una vecchia edizione, la rivista online di Dandolo ha affermato che ogni partecipante riceveva 1.800€ lordi per tutta la durata delle registrazione. Va detto che Mediaset non ha ma smentito né ufficializzato la notizia.

Una cifra che fa discutere: “Ai concorrenti non va più giù il loro compenso”

Si tratta, in ogni modo, di una cifra che comincia a stare veramente stretta ai concorrenti,consapevoli – probabilmente – del giro di compensi che gravita intorno a produzioni del genere (come L’Isola dei Famosi, Grande Fratello ecc.). “Ai partecipanti 1.800 euro lordi (corrispondenti a 21 giorni di riprese, ndr) ricevuti dalla “Fascino” (società che produce il programma) per due settimane sembrano non andare più giù!”, rivela il magazine, tornando a parlare di quanto guadagnano a Temptation Island anche in occasione di questa nuova edizione.

Che dite, non hanno tutti i torti i concorrenti a lamentarsi dello scarso compenso?