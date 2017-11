33 CONDIVISI Condividi Tweet

Quando uno show del piccolo schermo arriva alla fine, dopo che i giorni di permanenza dei concorrenti del gioco diventano consistenti, tutti cominciano a farsi domande sul cachet: insomma, quanto guadagnano al GF Vip Malgioglio & company?

A rivelare l’entità dei compensi è il settimanale Gente, che ha deciso di mettere nero su bianco le dinamiche di pagamento dello show Mediaset e, soprattutto, le modalità in cui questi soldi vengono pagati.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto va specificato, infatti, che i cachet vanno a settimane: più un concorrente ‘sopravvive’ nella casa senza essere eliminato, più guadagna. Il primo dato che viene svelato riguarda la sorella di Belen (che di recente si è beccata una velenosissima risposta di Barbara d’Urso, scontenta che lei non si fosse presentata a Domenica Live): pare che Cecilia si è arrivata a portare a casa 150mila euro – che corrispondono quindi a 10 settimane. Proseguendo con i calcoli, si arriva a dedurre che la giovane argentina si è aggiudicata 15 mila euro a settimana.

Proseguendo nel tentativo di capire quanto guadagnano al GF Vip, passiamo a Cristiano Malgioglio:il celebre paroliere, a differenza della Rodriguez, avrebbe un cachet settimanale più alto (25 mila euro): al momento, dunque, sarebbe in attivo di circa 250 mila euro. Stesso discorso per Serena Grandi e Simona Izzo.

La rivelazione di Gente secondo cui il cachet tra i concorrenti sarebbe impari

Corinne Clery, rimasta solo 21 giorni, è stata pagata 15mila euro a settimana, mentre concorrenti come Carmen Russo, Daniele Bossari, Aida Yespica e la De Lellis guadagnano tra i 10 e i 7mila euro a ‘puntata del lunedì’. Seguono a ruota Ignazio Moser e Marco Predolin con 5 mila euro a settimana, e, infine, Ivana Mravazova e Raffaello Tonon: 2500 euro a settimana.

Per farvi un’idea: se la bella Ivana dovesse arrivare in finale, arriverebbe a vincere quanto Malgioglio accumula in una settimana e mezzo, ovvero 30 mila euro.