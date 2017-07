42 CONDIVISI Condividi Tweet

Come ogni molla dell’ingranaggio di una macchina, anche lo showbusiness ha i suoi meccanismi che devono essere ben oliati e funzionare sul piccolo schermo: “l’olio”, in questo caso, si traduce in compensi, e per darvi un’idea di come funziona per le ospitate sul piccolo schermo, ecco quanto guadagnano gli opinionisti.

Quanto guadagnano gli opinionisti tv ogni volta che vengono ospitati in tv?

Dopo aver scoperto quanto guadagnano i tronisti di Uomini e Donne, ecco un nuovo metro di paragone che ci fa capire come si muove l’industria televisiva per fornire l’intrattenimento che il pubblico desidera. A pubblicare il tariffario è stato Spy, il giornale presso il quale collabora anche Gemma Galgani (di recente minacciata di morte).

I primi nomi che compaiono nella lista che spiega quanto guadagnano gli opinionisti tv sono Anna Falchi e Karina Cascella: tra le due passa un enorme differenza di chachet, dato che la prima prende un gettone di ben 3500 euro ad ospitata, mentre la seconda 500 euro.

Procedendo troviamo Lory del Santo (2000 euro) e Vittorio Sgarbi (3000 euro), entrambi ben quotati, a quanto pare. 1000 euro per la chiacchieratissima figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli – di recente in cima ai gossip per i suoi ritocchini chirurgici, contro i 2000 di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, una presenza assolutamente iconica e frequente in molti reality e talk show.

Gli ultimi due dell’elenco vip sono Malgioglio e Daco

Concludono la lista il giornalista radiofonico Pierluigi Daco, che riceve un gettone di 1000 euro ad ospitata, e l’amatissimo paroliere Cristiano Malgioglio, il cui cachet corrisponde esattamente a quello del collega Daco. Questa è la lista proposta dal settimanale Spy, che però specifica di aver “elencato solo alcuni dei divi che offrono la presenza in televisione come ospiti di talk show del pomeriggio o di un programma di informazione della seria in cambio di una cifra non troppo modesta“.