Ecco quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018. Sono trapelati insistenti rumors sui cachet di naufraghi, conduttrice e opinionisti del reality show di Canale 5. Si tratta di indiscrezioni, almeno per il momento, ma sembrano più che fondati. Gli stipendi elargiti ai protagonisti di una delle edizioni più discusse del programma stanno già facendo più discutere delle lacrime amare di Jonathan Kashanian, dell’arrivo di Valeria Marini e della (quasi) assenza del “canna-gate”.

Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018

Il compenso più alto se lo aggiudica Alessia Marcuzzi, che incassa 90 mila euro lordi a puntata, quindi circa 900 mila euro in totale per la conduzione del programma. A ruota seguono i due opinionisti, Mara Venier e Daniele Bossari. La presentatrice e il vincitore del Grande Fratello Vip percepiscono rispettivamente 50 mila e 30 mila euro a puntata. Per i concorrenti le cifre si aggirano tra i 10 mila e i 50 mila euro a puntata: i più pagati sarebbero Eva Henger e Francesco Monte, sarà un caso? Sono stati proprio loro ad aver innescato la polemica sulla droga all’Isola che ha tenuto banco fino allo sfinimento sin dalle prime settimane.

Isola dei Famosi 2018: cast pagato profumatamente

Stando alle indiscrezioni, persino i parenti dei concorrenti percepirebbero un gettone molto alto: si parla di 1,500 euro a puntata. L’unico su cui non è trapelata notizia è Stefano De Martino. Sulla cifra corrisposta all’inviato non ci sono notizie. Mancano indicazioni anche sulla neoarrivata Valeria Marini. Considerando quanto rivelato da Filippo Facci sui “gettoni” degli ospiti in tv (a suo dire, Marini guadagnerebbe 7 mila euro a comparsata), la produzione Magnolia avrà fatto un grosso sforzo. Gli ascolti, in effetti, hanno subito ripagato: la puntata del 20 marzo ha incollato allo schermo quasi 5 milioni di spettatori pari al 24.8% di share.