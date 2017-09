0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre la seconda edizione del reality che sta conducendo su Mediaset continua a far emergere luci e ombre di personaggi del mondo dello spettacolo – come le minacce a Daniele Bossari da parte del fratello di Belen – si torna a parlare di un quarto figlio per Ilary Blasi, la conduttrice del momento.

Quarto figlio per Ilary Blasi e Francesco Totti? La richiesta dei tre bambini

Alla bella 36enne viene spesso chiesto quando la famiglia Totti si allargherà, dopo il magico trio: a questo proposito, è di recente venuto fuori che sono proprio loro, a quanto pare, a fare certe richieste ai genitori…”I miei figli – racconta la conduttrice a Oggi – Cristian e Chanel mi dicono: Ma mamma lasci sola Isabel? Noi siamo cresciuti insieme, e lei?”

Un impegno non indifferente per la coppia, che di recente sta vivendo un periodo professionale molto dinamico: dal nuovo incarico calcistico di Totti come dirigente della Roma alla prossima conduzione de Le Iene Show di sua moglie, sarà il momento giusto per un quarto figlio per Ilary Blasi e Totti? Ecco come ha commentato la domanda dei suoi bimbi rispetto ad un nuovo fratellino/sorellina:

La risposta di Ilary e la reazione di Francesco Totti

“Io adoro la gravidanza – ha specificato l’ex letterina di Passaparola – mi piace la pancia e non mi faccio problemi di dieta, ogni volta ingrasso 15 chili e me ne frego”. A questo ha aggiunto che suo marito non vedrebbe l’ora di diventare nuovamente papà, dato che con i suoi nuovi orari in realtà riesce a ritagliarsi più tempo per stare con i tre figli.

Eppure qualche dubbio c’è ancora: “A me la parola “basta” non piace, ma quattro figli sono un impegno che fa paura. Vedremo…” ha concluso la presentatrice, pensando probabilmente alla stagione televisiva che sta per affrontare e ai ritmi sempre più frenetici. Insomma, c’è da aspettare ancora un anno o due.