1 CONDIVISI Condividi Tweet

Lei ha esordito sul set del film “Da Grande” (1987), lui continua a fare comparsate in TV al punto che c’è chi lo quota come possibile presentatore de Le Iene, ma la nuova bella storia che li riguarda è un’altra: è in arrivo il quarto figlio per Totti e Ilary Blasi?

La notizia bomba, anticipa il magazine Caffeina, dovrebbe arrivare durante l’ultima puntata de L’Intervista, il format di Maurizio Costanzo che prevede una lunga serie di domande agli ospiti corredati di video personali e professionali e che si concluderà giovedì 23 marzo.

Quarto figlio per Totti e Ilary Blasi? La risposta del capitano della Roma

Il capitano della Roma è l’ospite che in bellezza questa prima edizione del programma e, proprio durante una delle sue confessioni a cuore aperto sulle dinamiche di famiglia e sulla sua vita privata, ha parlato dei suoi piccoli (Christian, Chanel e Isabel) e pare abbia dichiarato: “Con Ilary stiamo pensando al quarto figlio, ce lo ha chiesto Cristian, vuole un altro maschio”.

D’altronde era stata la stessa presentatrice, subito dopo la nascita della terza figlia, ad esclamare con entusiasmo: “Ho fatto un parto naturale e mi sono alzata quasi subito. Diciamo che… Sono pronta per un altro bambino!“.

Figli e altri progetti: il futuro della coppia più famosa di Roma

Oltre al quarto figlio per Totti e Ilary Blasi, in cantiere ci sono anche una serie di progetti lavorativi e desideri da realizzare il prossimo anno: un programma insieme (i dettagli al momento sono top secret) e uno step di carriera per il calciatore. Ecco di cosa si tratta: “Tra un anno? Potrei essere nella dirigenza della Roma, ancora sui campi a giocare, oppure potrei decidere di fare il procuratore e cercare nuovi campioni, un po’ di esperienza nel calcio ce l’ho”.

Ecco il trailer dell’intervista: