Il bacio tra Barbara d’Urso e Loredana Bertè

Al termine di un’intervista davvero dura e commovente (che trovate a questo link), nello studio di Domenica Live c’è stato un momento che ha lasciato gli spettatori più perplessi del finale de Il Sesto Senso: parliamo del bacio tra Barbara d’Urso e Loredana Bertè.

Un momento a metà tra la provocazione e la gratitudine che la presentatrice, ex attrice ne La Dottoressa Giò, ha voluto anche immortalare sul suo profilo Facebook. Come prevedibile, sono arrivati commenti di ogni genere, alcuni particolarmente indignati:

“Fa proprio pena!!! Ma non perché si baciano due donne, ma perché lo fanno in televisione due donne mature, non lesbiche soltanto per far parlare la gente ahimè come noi, e per ottenere audience e spettatori che altrimenti non avrebbe! Ridicole!! Come le notizie che da la d’urso che si spaccia per giornalista ma non ne capisce nulla!!!! Mi dispiace che questo programma esisti ancora!!!!”

Le ragioni di questo momento saffico

Come questo, moltissimi sono stati i messaggi pieni di rabbia sotto alla foto del bacio tra Barbara D’Urso e Loredana Bertè: ma perché la presentatrice ha deciso di farlo? La didascalia recita così: “Grazie per averci seguito anche questa domenica! Vi saluto con Loredana Bertè!!” e questo dimostra che questo scatto altro non dovrebbe essere che un modo di ringraziare la cantante e, forse, chissà, di farle dimenticare il drammatico racconto che aveva appena fatto