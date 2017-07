0 CONDIVISI Condividi Tweet

Raffaella Carrà oggi incontra Massimo Gramellini per rilasciare un’intervista al Corriere della Sera dove emergono particolari inediti della sua vita e adolescenza. L’icona gay si sarebbe dovuta esibire negli scorsi giorni al World Pride Madrid 2017: “Mi avevano chiesto di cantare davanti a due milioni di persone. Ho detto di no per timidezza. Tanto ci sarò lo stesso, perché si metteranno la parrucca bionda e intoneranno in coro: A far l’amore comincia tu…. E poi Fiesta, Luca, persino Rumore, la più difficile…“.

Raffaella Carrà oggi: “Mio padre mi chiamava per sapere se ero ancora vergine”

Raffella Carrà dice addio a The Voice e volge verso nuovi orizzonti. A ritirare il premio come madrina del World Pride di Madrid ci è andata comunque, presso l’ambasciata italiana. La poliedrica artista ha poi twittato per l’occasione: “Dieci anni fa il #WorldPride2017 era a #Roma oggi hanno scelto me: per il tuo coraggio, l’energia e libertà. Questa la motivazione. Grazie“. A Gramellini, comunque, svela un po’ della sua vita che ha sempre tenuto privata ai media: “Mi hanno cresciuto due donne. Tre, contando la nurse inglese: severissima. Mia mamma Angela Iris fu una delle prime a separarsi nel dopoguerra. Non si risposò più. Nonna Andreina era rimasta vedova di un poliziotto“.

Il rapporto più difficile, comunque, è stato quello col padre: “Mi vergognavo di non avere avere una figura maschile. Mio padre è stato un uomo buono e intelligente, ma inaffidabile. Non aveva alcun senso della famiglia. Il babbo ogni tanto mi telefonava per chiedermi se ero ancora vergine, minacciando in caso contrario di togliermi da mia madre e dal centro sperimentale. Ero così terrorizzata che fino ai 18 anni non mi sono lasciata toccare da nessuno“.

Il rapporto con la comunità gay e le adozioni per genitori single

Il perché la Carrà sia icona gay è mistero e la showgirl d’altri tempi ci ride su: “Morirò senza saperlo. Sulla mia tomba lascerò scritto: ‘Perché sono piaciuta tanto ai gay?’. Da ragazza uscivo solo con loro. Quando in sala faceva buio, loro non cercavano di tastarti“. Sulle adozioni, comunque, si dice combattuta: “Credo che la natura delle cose arriverà a fiorire da sola. Intanto si sono già fatti passi avanti. Due persone che si amano possono prestarsi assistenza. Ricordo il povero Don Lurio disperato perché aveva un compagno molto malato e non poteva andare in ospedale a trovarlo“. Diverso è il discorso sui genitori single che vorrebbero in affidamento un bambino: “Vorrei sapere perché io, cresciuta da una mamma single, non ho potuto avere un figlio in quanto single! Ho persino pensato di farmi spagnola: cioè prendere la cittadinanza. Lì avrei potuto adottare. Ma mi è mancato il coraggio. Gli italiani, gay e non gay, sono tutti scontenti“.