Raffaello Tonon e Luca Onestini più vicini che mai: commozione al GF Vip

Anche questa edizione del Grande Fratello volge al termine e, come sempre, lascia una scia di bei ricordi e malinconia. I Vip di quest’anno hanno fatto sognare, arrabbiare, ridere e persino commuovere. I legami che si sono venuti a creare nella casa di Cinecittà sono profondi, come quello che lega Raffaello Tonon e Luca Onestini giustamente denominati gli Oneston dal popolo dei social. Ormai i due fanno coppia fissa e il loro legame è indissolubile, segno di un’amicizia vera e spontanea nata tra una puntata e l’altra del reality. Stasera c’è la finale e i concorrenti rimasti in ballo hanno tirato le somme su ciò che di bello e brutto porteranno con sé dopo questa esperienza. La dichiarazione d’amicizia di Tonon al suo amico Luca ha commosso tutti.

Tonon: “Luca è stato il mio Grande Fratello”

Dopo la proposta di matrimonio al GF Vip di Daniele Bossari a Filippa Lagerback, ecco che è il turno degli Oneston a far commuovere il pubblico da casa. I concorrenti rimasti in finale si confrontano su quella che è stata la loro esperienza all’interno della casa e Raffaello non può fare a meno di menzionare l’amicizia con Luca: “Io dico la verità quando sono partito con la mia valigia sono partito per lavoro e per rinverdire la mia posizione. Poi ho trovato Luca e mai me lo sarei immaginato. Il mio Grande Fratello è stato Luca. Rivivere il gusto dell’amicizia come quando ero bambino. Il bello di una persona che sappia avere la chiave per prenderti, che sacrifichi un po’ di tempo facendoti del bene. Puoi avere tutto dalla vita ma sentirti solo e lui ha riempito tanti buchi e bucherelli“.

Raffaello continua la sua confessione con le lacrime agli occhi, facendo piangere anche i ragazzi che lo ascoltavano: “La meraviglia di sapere che c’è una persona che da lontano ti guarda e guarda se sei a posto. Quando uscivo di casa mia madre mi metteva a posto il vestito e non ho più trovato nessuno che guardasse se il mio vestito fosse in ordine. Mi sono sempre dovuto arrangiare anche in quello. Lui invece ti osserva, vede se stai bene, se sei di buon umore, se ti manca qualcosa. Questo è un modo per lenire la permanenza qui ma anche nella vita. Ed è un modo per capire che hai un amico e questo è Luca. Essere stato qui con questo vostro calore per me è stata vita“.

Raffaello Tonon e Luca Onestini: un’amicizia che va oltre i confini del reality

Tonon è una persona molto riservata che difficilmente mette in piazza i suoi sentimenti. Per Onestini, però, fa un eccezione: “Quando sono arrivato non avrei mai pensato di dire queste cose piuttosto mi sarei dato fuoco con la benzina“. Bossari è estasiato dal racconto del compagno d’avventura e chiude con una battuta che suona come una speranza per i fan degli Oneston: “Dovreste fare un programma insieme“. Magari un giorno li vedremo a condurre uno show tutto loro sulle reti Mediaset, chi sa!