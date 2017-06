304 CONDIVISI Condividi Tweet

Raoul Bova e Riccardo Scamarcio, una coppia da sogno. Ma dietro i due “belli” del cinema italiano, emerge una voce inquietante. Secondo quanto riporta Dagospia, ci sarebbe stato un pesante scontro verbale tra i due attori. Il motivo è una sorta di sfida ingaggiata per un nuovo progetto.

Testimone involontario di questo faccia a faccia sarebbe stato il giovane produttore Andrea Iervolino. Con la sua Ambi Pictures, il producer sta lavorando ad un film che punta ad avere nel cast le migliori star di casa nostra.

Bova e Scamarcio sarebbero stati chiamati proprio per questo: un provino per lo stesso personaggio. I due si sarebbero incrociati negli uffici romani della società di produzione, prima di incontrare regista e direttore del casting.

Un normale incontro di lavoro. Se non fosse che Raoul, proprio in quel momento, abbia scoperto che il suo “rivale” Riccardo aveva ricevuto il copione tre giorni prima. A lui, invece, lo avevano recapitato soltanto il giorno stesso.

Raoul Bova e Riccardo Scamarcio, incrocio di fuoco

In quel momento, Bova non ci avrebbe visto più. La sua sfuriata, come segnala Dagospia, sarebbe stata indirizzata soprattutto verso Cristiano Cucchini, il suo storico agente. Cucchini, tuttavia, non avrebbe incassato in silenzio e sarebbe passato al contrattacco. A quanto pare, l’agente ha ricordato all’attore – che vedremo presto in Ultimo, tra le fiction dell’autunno 2017 più attese – gli inizi difficili. E quanto il suo supporto sia stato necessario per il suo successo.

“Per tanti anni segui una persona per procurargli il successo. Quando lo raggiunge ti molla, perché diventa un attore di grido e non sopporta che tu gli ricordi quello che era. Non vuole ricordare il passato”, aveva raccontato Cucchini a Film.it in una recente intervista. Nella quale aveva elogiato proprio la diversità di Raoul: “Sono figlio d’arte e certe cose purtroppo le so bene. So anche che di Bova, che ti ringrazierà sempre, ce n’è uno solo”.