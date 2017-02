0 CONDIVISI Condividi Tweet

Le ultime dichiarazioni di Raoul Bova sul divorzio ci mostrano sotto un’altra luce la scelta per molti considerata senza scrupoli dell’attore di lasciare la sua compagna di una vita con cui ha avuto due figli. L’Intervista su Canale 5, con Maurizio Costanzo ha mostrato Bova sotto una luce diversa “come essere umano con le mie debolezze, contraddizioni, fragilità e malinconie”.

Bova negli ultimi due anni è stato protagonista di un c mediatico dopo aver lasciato la moglie Chiara Giordano per la collega di set più giovane Rocio Munoz Morales. Parlando dei figli ha detto: “Tutti i figli mi hanno stregato, sia Alessandro che Francesco che l’ultima arrivata Luna. Lei mi ha stregato perché è nata in un momento difficile. Ma hanno tutti una magia particolare.Quando avevo incertezze e dubbi, Luna me li ha tolti e non mi ci ha fatto pensareLa cosa più bella è accogliere la nascita di un figlio con tutta la gioia e la felicità, ma se sai che c’è qualche contrasto e che c’è qualcuno che soffre rischi di non vivertela come dovresti. Spesso non uscivo per la paura di trovare dei fotografi e perché non avrei potuto godere della tranquillità che Luna meritava”.

Raoul Bova sul divorzio: “Ho iniziato a guardarmi intorno quando avevo bisogno di conferme”

“Sono sempre stato fedele, fino ad un punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Sapevo che c’erano dei grossi problemi. Mentre Raoul Bova sul divorzio ha aggiunto: “Ho iniziato a guardarmi intorno nel momento in cui cercavo conferme come uomo e non sentivo più di essere quello che ero prima. Dentro di me non c’era più l’amore e non potevo più fingere. Ho detto basta, credo sia stato un atto di onestà”.